Trouble bipolaire

Les épisodes maniaques se terminent plus brusquement que ceux de la dépression et sont classiquement plus courts, ils durent une semaine ou un peu plus.

La personne atteinte de manie se sent exubérante, considérablement plus énergique, et exaltée ou irritable. Elle peut également ressentir un excès de confiance, agir ou s’habiller de façon extravagante, ne dormir que très peu et parler plus qu’à son habitude. Ses pensées se bousculent. Elle est facilement distraite et passe constamment d’un sujet à un autre ou d’une action à une autre. Elle s’engage dans une activité (entreprise commerciale risquée, jeu ou comportement sexuel dangereux) puis dans une autre, sans penser aux conséquences (telles qu’une perte d’argent ou une blessure). Elle a pourtant souvent tendance à penser que son état mental est au mieux.

La personne atteinte de manie manque de clairvoyance sur son état de santé. Ce manque ainsi que son énorme capacité à s’activer peuvent la rendre impatiente, intrusive, indiscrète et agressivement irritable lorsqu’elle est contrariée. Par conséquent, elle peut rencontrer des problèmes dans ses relations sociales et avoir l’impression d’être traitée de façon injuste ou d’être persécutée.

Certaines personnes souffrent d’hallucinations, elles voient et entendent des choses qui n’existent pas.

La psychose maniaque est une forme extrême de manie. La personne présente des symptômes psychotiques qui ressemblent à ceux de la schizophrénie. Elle peut souffrir de délires extrêmement mégalomaniaques, tels que se prendre pour Jésus. Une autre peut se sentir persécutée, poursuivie, par exemple, par les services secrets. Le niveau d’activité augmente considérablement. La personne atteinte peut courir dans tous les sens, crier, jurer ou chanter. L’activité mentale et physique peut être si frénétique qu’il y a une perte totale de cohérence dans la pensée et le comportement (manie délirante), ce qui entraîne un épuisement extrême. Une personne atteinte de cette affection nécessite un traitement immédiat.