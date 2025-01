(Splénomégalie)

La rate élimine normalement les globules rouges anciens et/ou endommagés de la circulation sanguine. Cependant, lorsqu’elle augmente de volume, elle piège et conserve une quantité excessive de globules rouges, ce qui entraîne une anémie. Parfois, la rate détruit également les globules blancs et/ou les plaquettes provoquant une faible numération des globules blancs (leucopénie) et une numération plaquettaire basse (thrombocytopénie). Ce processus engendre un cercle vicieux : plus il y a de cellules piégées dans la rate, plus elle grossit, et plus elle grossit, plus elle piège et détruit des cellules sanguines.