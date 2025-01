Au cours de la leishmaniose cutanée, le premier symptôme est souvent l’apparition d’un nodule bien défini au niveau de la piqûre du phlébotome. Il apparaît généralement après quelques semaines ou quelques mois et renferme des parasites à l’intérieur des globules blancs dits macrophages. Au fur et à mesure que la maladie progresse, un grand nombre de nodules peuvent apparaître à proximité du nodule initial. Le nodule initial augmente lentement de volume et se transforme souvent en une plaie ouverte qui peut suinter ou former une cicatrice. Les plaies sont généralement indolores et ne provoquent aucun autre symptôme, sauf si une infection bactérienne secondaire, caractérisée par une rougeur dans les zones de peau adjacentes, une douleur et parfois une fièvre, se développe au niveau des plaies. Les plaies guérissent spontanément au bout de plusieurs mois, mais elles peuvent persister pendant plus d’un an. Elles laissent des cicatrices permanentes similaires à celles des brûlures. Dans de rares cas, des ulcérations de la peau apparaissent sur tout le corps. Lorsque cela se produit, la personne est dépistée pour l’infection par le VIH et d’autres causes d’un système immunitaire affaibli.

Leishmaniose cutanée Image © Springer Science+Business Media

En cas de leishmaniose muqueuse, les symptômes commencent par une ulcération cutanée qui guérit spontanément. Des ulcérations et une destruction tissulaire peuvent apparaître sur les muqueuses à l’intérieur du nez, de la bouche, ou de la gorge tandis que l’ulcération cutanée est présente, ou des mois à des années après la guérison. Le premier signe peut être le nez bouché, un écoulement nasal ou des saignements de nez. Au fil du temps, les personnes peuvent être sévèrement défigurées.

Leishmaniose muqueuse Image Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr A. Canese via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

La leishmaniose viscérale peut apparaître brutalement, mais elle se développe généralement progressivement en quelques semaines ou mois après la piqûre du phlébotome responsable de l’infection. Les personnes peuvent être atteintes d’accès de fièvre. Ils peuvent perdre du poids, avoir une diarrhée et sont généralement très fatigués. Une augmentation de volume du foie, de la rate et parfois des ganglions peut être observée. Le nombre des cellules sanguines diminue, ce qui provoque une anémie et augmente la sensibilité des personnes aux infections. Sans traitement, la leishmaniose viscérale peut être mortelle.

Les personnes qui répondent au traitement et celles qui sont infectées mais sont asymptomatiques sont peu susceptibles de présenter des symptômes ultérieurement, à moins que leur système immunitaire soit affaibli (par exemple, par le SIDA ou par des médicaments utilisés pour inhiber le système immunitaire, comme ceux utilisés pour prévenir le rejet d’une greffe).

Après le traitement de la leishmaniose viscérale, des plaques ou nodules peuvent apparaître sur la peau alors que les autres symptômes de leishmaniose viscérale disparaissent. Lorsque des phlébotomes piquent des personnes présentant ces zones de peau anormale, les insectes sont infectés et peuvent propager l’infection. L’apparition et la durée de ces plaques et nodules après traitement dépendent de la région géographique où ont été infectées les personnes :

Soudan (au sud du Sahara) en Afrique : les plaques et nodules perdurent généralement quelques mois à un an.

Inde et pays voisins : les plaques et nodules peuvent perdurer des années.

Europe du Sud, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Amérique latine : aucune plaque ni nodule n’apparaît sur la peau après le traitement de la leishmaniose viscérale.

Chez les personnes atteintes du SIDA, la leishmaniose viscérale récidive souvent, et la leishmaniose cutanée peut produire des ulcérations sur l’ensemble du corps.