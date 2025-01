Si les fistules artério-veineuses congénitales sont proches de la surface de la peau, elles apparaissent gonflées et chaudes.

En l’absence de traitement d’une fistule artério-veineuse acquise de gros diamètre, un volume important de sang artériel à haute pression passe dans le réseau veineux. Les parois de la veine ne sont pas en mesure de résister à une pression aussi élevée et les veines augmentent de volume et font saillie (prenant parfois l’aspect de varices). En outre, le sang s’écoule plus librement dans les veines dilatées qu’il ne le ferait s’il continuait son cours normal dans les artères. En conséquence, la pression artérielle peut chuter, ce qui provoque parfois une fatigue, des étourdissements ou, dans de rares cas, des évanouissements.

Pour compenser cette diminution de la pression artérielle, le cœur pompe avec plus de force et plus rapidement, augmentant considérablement son débit sanguin. Cet effort accru peut finir par exercer une pression indue sur le cœur, provoquant une insuffisance cardiaque. Plus la fistule est grande, plus l’insuffisance cardiaque peut se développer rapidement, ce qui provoque un essoufflement et un gonflement des jambes.

Une fistule de grande taille peut, dans de rares cas, détourner suffisamment le sang du bras ou de la jambe affecté (phénomène d’hémodétournement) et provoquer un étourdissement, une douleur et des crampes, une coloration bleutée ou grisâtre et, dans les cas graves, des plaies cutanées. Lorsqu’elle est présente, la décoloration de la peau peut être difficile à détecter sur une peau foncée.