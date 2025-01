Des radiographies peuvent être réalisées après l’administration d’un agent de contraste radio-opaque (parfois incorrectement appelé un colorant), généralement par injection dans une veine, par voie orale ou par injection dans le rectum à l’aide d’une sonde. L’agent de contraste radio-opaque rend le tissu ou la structure visualisée plus radio-opaque (plus blanc) que le tissu environnant, de sorte qu’on peut mieux le voir sur une radiographie.

Dans l’angiographie conventionnelle, les radiographies sont prises après l’injection d’un agent de contraste radio-opaque dans les vaisseaux sanguins.

Avant de prendre des radiographies du tractus digestif, on peut demander aux personnes d’avaler du baryum ou de la gastrografine (qui sont des agents de contraste radio-opaques) dans du liquide ou de la nourriture. Les radiographies montrent alors l’œsophage, l’estomac et l’intestin grêle, dont le contour est mis en évidence par le baryum ou la gastrografine. Un examinateur peut aussi injecter le baryum par un tube inséré dans l’anus (lavement baryté), puis injecter ensuite de l’air avec précaution dans la partie basse de l’intestin (côlon) pour le répartir. Le baryum rend les ulcères, les tumeurs, les obstructions, les polypes et les diverticulites plus faciles à détecter. Un lavement baryté peut entraîner des crampes douloureuses d’intensité légère à modérée et un besoin urgent de déféquer.

Pour l’imagerie de l’œsophage, de l’estomac et de la partie supérieure du tube digestif, l’endoscopie a largement remplacé les radiographies prises après l’ingestion de baryum ou de gastrografine.