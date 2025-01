Thrombose veineuse superficielle

La douleur et le gonflement surviennent rapidement dans la zone de l’inflammation. La peau au-dessus de la veine apparaît rouge sur une peau claire et peut être pourpre ou difficile à identifier sur une peau foncée. La zone est chaude et très sensible. Le sang dans la veine étant coagulé, la veine est ressentie comme une corde dure sous la peau, et non souple comme une veine normale ou variqueuse. La veine peut sembler dure sur toute sa longueur.