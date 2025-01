Avant la procédure d’angiographie, on demande généralement aux personnes de ne pas manger ni boire pendant 12 heures.

Pour la procédure, les personnes se couchent sur une table de radiographie (une table qui est facilement traversée par les rayons X). La table pouvant être inclinée, des bandes de maintien peuvent être attachées au niveau du thorax et des jambes. Les caméras de radiographie peuvent être positionnées en fonction des besoins. Des électrodes sont placées sur le thorax pour surveiller le cœur. La tension artérielle et le taux d’oxygène dans le sang sont aussi enregistrés.

Après avoir injecté un anesthésique local, les médecins pratiquent une petite incision, généralement dans l’aine ou parfois dans le bras. Ensuite, un tube fin et flexible (cathéter) est inséré, en général dans une artère, puis poussé dans les vaisseaux sanguins vers la zone à examiner. Quand le cathéter est en place, un agent de contraste radio-opaque (liquide contenant de l’iode et qui est visible sur les radiographies) est injecté. L’agent de contraste circule dans les vaisseaux sanguins et met leurs contours en évidence. Les images apparaissent sur un écran vidéo et sont enregistrées. Par conséquent, les médecins peuvent évaluer la structure des vaisseaux sanguins et identifier toute anomalie présente.

Avant l’angiographie, un sédatif est souvent administré par voie intraveineuse pour aider les personnes à se relaxer et à rester calmes, tout en restant conscientes pendant l’examen. Pendant celui-ci, on peut demander aux personnes de respirer profondément, de retenir leur respiration ou de tousser. Les personnes doivent signaler toute sensation de gêne.

La durée de l’angiographie va de moins d’une heure à plusieurs heures, en fonction de la région du corps examinée et du type d’examen ou de procédure réalisé. Elle est généralement réalisée en ambulatoire.

Si on place le cathéter en passant par une artère, le site d’insertion doit être comprimé sans interruption pendant 10 à 20 minutes après le retrait de tous les instruments. La compression bloque le saignement et l’apparition d’un hématome.