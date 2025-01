Insuffisance veineuse chronique et syndrome post-thrombotique

Les personnes atteintes d’insuffisance veineuse chronique présentent un gonflement des jambes (œdème), qui est généralement plus important en fin de journée car le sang doit remonter en luttant contre la gravité lorsqu’une personne est debout ou assise. Pendant la nuit, l’œdème disparaît parce que les veines se vident correctement en position allongée. Le gonflement ne cause pas toujours des symptômes, mais certaines personnes ressentent une lourdeur, des crampes, une douleur vive ou vague, une fatigue et des picotements dans les jambes.

Des varices peuvent être présentes.

La peau de la face interne de la cheville devient squameuse et prurigineuse et peut se décolorer. Cette anomalie de coloration est due aux globules rouges qui s’échappent des veines dilatées (distendues) et se déposent dans la peau. La peau dyschromique est très fragile et un traumatisme, même mineur, comme celui provoqué par un grattage ou un choc, peut entraîner la formation d’un ulcère. Des ulcères peuvent aussi se former sans lésion connue, généralement à l’intérieur de la cheville. En général, les ulcères ne sont que légèrement inconfortables. Un ulcère très douloureux peut être infecté.

Exemples de problèmes cutanés dans l'insuffisance veineuse chronique Insuffisance veineuse chronique (changements cutanés) L'insuffisance veineuse chronique entraîne une décoloration de la peau et l'apparition de squames, de suintements et de croûtes. Ces changements sont facilement visibles chez les personnes à la peau claire (en haut) et les personnes à la peau foncée (en bas). ... en apprendre davantage Images fournies par le docteur en médecine Thomas Habif. Stade précoce du développement d'ulcères veineux de stase La stase veineuse entraîne un durcissement de la peau et lui donne un aspect de cuir et une couleur plus foncée que la peau adjacente. Un ulcère superficiel se développe au niveau de la cheville. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Dermatite de stase (plaie ouverte) Sur cette photo d'une personne présentant une dermatite de stase, la peau est lésée et forme une plaie ouverte. Image fournie par le Dr Thomas Habif. Ulcère veineux de stase Ce gros ulcère veineux de stase est entouré de peau de couleur brun-rougeâtre. © Springer Science+Business Media

Si l’œdème est grave et persistant, un tissu cicatriciel se développe, qui retient le liquide dans les tissus. Le mollet alors est gonflé en permanence et durcit. Dans ces cas, les ulcères se développent plus facilement et guérissent plus difficilement.