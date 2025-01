Traitement par injection (sclérothérapie)

Traitement au laser

Ces veines stellaires peuvent généralement être éliminées avec un traitement par injection (sclérothérapie) semblable à celui utilisé pour les varices. Dans la sclérothérapie, une solution, telle que le sodium tétradécyl sulfate, est injectée dans chacune des veines stellaires. La solution irrite les veines stellaires et produit un caillot sanguin qui les obstrue. Des veines stellaires très étendues (télangiectasies multiples) peuvent nécessiter plusieurs traitements parce que les injections sont douloureuses. La peau peut prendre une couleur plus foncée, mais cette décoloration diminue généralement et disparaît parfois complètement.

Un traitement au laser est également efficace, mais des zones étendues peuvent nécessiter plusieurs traitements. Ce traitement utilise un faisceau laser pour détruire les petites veines.

Les petites veines stellaires peuvent persister ou réapparaître près un traitement initial.