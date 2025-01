La chirurgie n’est plus utilisée comme traitement de routine des varices. Le traitement chirurgical, lorsqu’il est réalisé, vise à éliminer le plus grand nombre possible de varices. Cependant, les chirurgiens essaient de préserver la veine saphène. C’est la veine superficielle la plus longue du corps, partant de la cheville et allant jusqu’à l’aine, où elle rejoint la veine fémorale (la principale veine profonde de la jambe). Les chirurgiens essaient de préserver la veine saphène parce qu’elle peut être utilisée pour des procédures de contournement si un blocage se produit dans les vaisseaux du cœur ou dans d’autres vaisseaux majeurs. Lorsque la veine saphène doit être enlevée, on réalise une intervention connue sous le nom de veinectomie. Le chirurgien effectue deux incisions, l’une au niveau de l’aine et l’autre au niveau de la cheville, et sectionne la veine à ses deux extrémités. Un fil métallique souple est passé dans la veine ; une traction sur le fil permet ensuite de l’extraire.

Pour retirer d’autres varices, le chirurgien effectue des incisions en d’autres régions. Comme les veines superficielles jouent un rôle moins important que les veines profondes dans le retour du sang vers le cœur, leur suppression n’altère pas la circulation lorsque les veines profondes fonctionnent normalement.

L’opération d’exérèse des varices étant longue, elle est habituellement réalisée sous anesthésie générale. L’opération soulage les symptômes et prévient les complications, mais elle laisse des cicatrices. La formation de nouvelles varices sera d’autant plus retardée que l’opération aura été complète. L’exérèse des varices n’élimine pas la tendance à en développer de nouvelles.