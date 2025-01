Presque toutes les gingivites sont dues à la plaque dentaire, qui est une pellicule composée principalement de bactéries, de salive, de débris alimentaires et de cellules mortes qui se déposent en permanence sur les dents. La cause la plus fréquente, et de loin, est :

Un défaut de brossage ou d’utilisation du fil dentaire

Sans un brossage adéquat, la plaque dentaire s’accumule le long de la limite gingivale et entre les gencives et les dents (la gingivite ne se développe pas aux endroits où il manque des dents). La plaque dentaire s’accumule aussi dans des obturations dentaires défectueuses et autour des dents proches de prothèses dentaires partielles mal entretenues, des bridges et des appareils dentaires amovibles. Si la plaque persiste sur les dents plus de 72 heures, elle peut durcir et se transformer en tartre qui ne peut pas être enlevé complètement par le brossage ou par le fil dentaire.

La plaque dentaire irrite les gencives et crée des poches entre les dents et les gencives. Les bactéries vivant dans ces poches peuvent causer une gingivite, ainsi que des caries au niveau de la racine des dents. Les gencives sont rouges et enflées et deviennent mobiles, au lieu d’être fermes et adhérentes aux dents. Elles peuvent saigner aisément, en particulier lors du brossage dentaire ou lors des repas. Les personnes ne ressentent généralement aucune douleur.

La gingivite due à la plaque dentaire peut être prévenue par une bonne hygiène bucco-dentaire (par l’utilisation quotidienne de la brosse à dents et du fil dentaire). Certains bains de bouche favorisent également la réduction de la plaque dentaire. Une fois formé, le tartre ne peut être retiré que par le dentiste ou par une hygiéniste dentaire. Des séances de détartrage chez un spécialiste (que l’on appelle détartrage et prévention) pourront généralement s’avérer nécessaires tous les 6 à 12 mois. Toutefois, les personnes qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire, qui souffrent de maladies favorisant l’apparition d’une gingivite ou qui ont tendance à produire de la plaque dentaire plus rapidement que la normale peuvent avoir un besoin plus fréquent de séances de détartrage réalisées par un spécialiste. En raison de leur excellente vascularisation, les gencives guérissent rapidement une fois que le tartre et la plaque dentaire sont retirés, à condition de continuer à se brosser les dents et à utiliser du fil dentaire.

Outre la mauvaise hygiène bucco-dentaire, la gingivite due à la plaque dentaire peut également commencer ou empirer pour les raisons suivantes :

Gingivite due à des médicaments Certains médicaments peuvent provoquer une prolifération (une hyperplasie) du tissu gingival, qui rend le détartrage plus difficile et qui favorise l’apparition d’une gingivite. Par exemple, la phénytoïne (utilisée dans le traitement des crises épileptiques), la ciclosporine (utilisée chez les personnes ayant subi des greffes d’organes) et les inhibiteurs calciques comme la nifédipine (utilisée dans le traitement de l’hypertension artérielle et de l’arythmie cardiaque) peuvent entraîner une telle hyperplasie de la gencive. De plus, la prise de contraceptifs oraux ou injectables peut aggraver une gingivite, de même que l’exposition au plomb ou au bismuth (qui sont largement employés dans la fabrication des cosmétiques) ou à d’autres métaux lourds comme le nickel (utilisé dans les bijoux). Les maladies qui peuvent provoquer ou aggraver les gingivites doivent être traitées et surveillées. En cas de prise d’un médicament susceptible de provoquer une hyperplasie du tissu gingival, une chirurgie parodontale consistant à enlever l’excès de gencive peut s’avérer nécessaire. Toutefois, une hygiène bucco-dentaire rigoureuse à la maison et de fréquentes séances de détartrage chez le dentiste ou chez un spécialiste peuvent ralentir la croissance du tissu gingival et éviter le recours à la chirurgie parodontale.

Gingivite due à la carence vitaminique Dans de rares cas, des déficits en vitamines peuvent entraîner des gingivites. Une carence en vitamine C (scorbut) peut provoquer une inflammation et un saignement gingival (voir Parodontite). Des points et des hématomes rouges ou violets peuvent apparaître dans la bouche. Une carence en niacine (pellagre) peut provoquer une inflammation et des saignements des gencives ou encore une prédisposition à certaines infections buccales, comme le muguet, ou à une inflammation de la langue (glossite). En outre, les lèvres sont rouges et craquelées, la langue est lisse et rouge brillant, et la langue et la muqueuse buccale peuvent présenter des ulcérations buccales. Ces carences sont rares aux États-Unis. Pour traiter ces carences en vitamine C et en niacine, une supplémentation en vitamine C et en niacine associée à un régime plus riche en fruits et en légumes frais peut s’avérer nécessaire.

Gingivite due aux modifications hormonales La grossesse, par l’intermédiaire des modifications hormonales, peut aggraver une gingivite modérée. La nausée matinale au cours de la grossesse (mal-être matinal) peut amener certaines femmes à négliger leur hygiène bucco-dentaire, contribuant inconsciemment à la gingivite. Une irritation minime de la gencive au cours de la grossesse, en particulier la formation de tartre, peut provoquer une hyperplasie gingivale importante, rendant la gencive molle et rougeâtre, qui définit l’épulis gravidique de la femme enceinte (granulome pyogénique). La gencive tuméfiée saigne facilement et peut gêner l’alimentation. Si la femme enceinte néglige son hygiène bucco-dentaire, notamment en raison des nausées matinales et/ou parce qu’elle est fatiguée, le dentiste peut lui recommander des méthodes de nettoyage des dents et des gencives qui évitent d’aggraver ces nausées. Un brossage doux sans dentifrice ou même des bains de bouche à l’eau salée après brossage peuvent être efficaces. Une épulis gravidique gênante peut être enlevée chirurgicalement. Cependant, ces tumeurs ont tendance à se reformer jusqu’à la fin de la grossesse et peuvent même persister après l’accouchement. La ménopause peut induire une gingivite desquamante qui est une maladie douloureuse et mal connue qui survient le plus souvent chez les femmes après la ménopause. Dans cette pathologie, les couches externes de la gencive saignent facilement et se retrouvent séparées du tissu de soutien sous-jacent (desquamation), exposant les terminaisons nerveuses gingivales. Les couches externes du tissu gingival peuvent être retirées à l’aide d’un écouvillon ou d’air pulsé chez le dentiste. Si une gingivite desquamante apparaît pendant la ménopause, l’instauration d’un traitement hormonal substitutif peut améliorer les symptômes. Sinon, le dentiste peut prescrire un corticoïde en bain de bouche ou en pâte dentaire s’appliquant directement sur les zones d’inflammation.