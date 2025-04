La gingivite se traduit par des gencives qui deviennent rouges, gonflées et qui saignent facilement. Une gingivite non traitée peut entraîner de graves problèmes dentaires et gingivaux tels qu’une parodontite.

La gingivite est généralement causée par une mauvaise hygiène bucco-dentaire

La prise de certains médicaments ou la présence de certaines pathologies peuvent également provoquer une gingivite

La gingivite se soigne généralement facilement en adoptant une bonne hygiène bucco-dentaire

Le brossage et l’utilisation de fil dentaire peuvent permettre de prévenir la gingivite