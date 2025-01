La parodontite est une forme sévère de gingivite, dans laquelle l’inflammation des gencives se propage à toutes les structures d’appui des dents.

La plaque et le tartre se développent entre les dents et les gencives puis diffusent sur l’os sous les dents.

Les gencives se tuméfient et saignent, la personne a mauvaise haleine et les dents se déchaussent.

Le dentiste prend des radiographies et mesure la profondeur des poches parodontales dans la gencive pour déterminer la gravité de la parodontite.

Des nettoyages répétés chez un spécialiste et parfois une chirurgie dentaire et un traitement par des antibiotiques sont nécessaires.

La parodontite plus sévère touche les personnes qui sont susceptibles de présenter une infection plus grave du tissu parodontal (le tissu qui entoure les dents) que celle qui survient dans la gingivite (inflammation des gencives). De nombreuses maladies et affections, en particulier le diabète (plus spécialement de type 1), le syndrome de Down, la maladie de Crohn, la leucopénie (une faible numération de globules blancs) et l’infection par le VIH, prédisposent à la parodontite. Chez les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA, la parodontite progresse rapidement. Le tabagisme, la carence en vitamine C (scorbut) et la détresse émotionnelle sont également des facteurs de risque de parodontite.

La parodontite peut toucher des personnes de tout âge, y compris les jeunes enfants. Certaines personnes ont une gingivite sévère pendant de nombreuses années sans développer de parodontite. D’autres peuvent développer une parodontite, particulièrement lorsqu’elles sont jeunes (entre 20 et 30 ans), sans n’avoir jamais présenté de gingivite significative.

La parodontite est l’une des principales causes des pertes dentaires chez l’adulte et la principale cause chez les adultes âgés. L’infection va détruire l’os qui maintient les dents en place. L’érosion affaiblit les ligaments et les dents se déchaussent. Une dent lésée peut finir par tomber spontanément ou nécessiter une extraction.

Causes de la parodontite La plupart des parodontites découlent d’une inflammation des gencives (gingivite) provoquée par une accumulation prolongée de plaque dentaire (une pellicule principalement composée de bactéries, de salive, de débris alimentaires et de cellules mortes qui se déposent en permanence sur les dents) et de tartre (plaque dentaire durcie) sur les dents et les gencives. Des poches se forment entre les dents et les gencives et descendent entre les racines des dents et l’os sous-jacent. Ces poches accumulent la plaque dans un environnement pauvre en oxygène, ce qui favorise, particulièrement chez les personnes prédisposées à la parodontite, le développement de formes agressives de bactéries. La plaque et les bactéries provoquent une inflammation chronique qui endommage le tissu et l’os qui maintiennent les dents en place. Si le processus pathologique se poursuit, une grande quantité d’os est détruite entraînant une mobilité douloureuse de la dent, et les gencives se rétractent. La perte de dents débute typiquement vers les 40 ans. Le saviez-vous ? Parodontite : De la plaque à la perte dentaire La vitesse à laquelle se développe la parodontite varie considérablement, même chez les personnes qui ont des quantités similaires de tartre. Ces différences existent parce que la plaque dentaire de chaque personne contient différents types de bactéries en quantité variable, et parce que la parodontite est due à la réponse immunitaire différente de la personne face aux bactéries dans la plaque. La parodontite peut entraîner des poussées d’activité de destruction pouvant durer des mois, suivies de périodes où la maladie ne semble apparemment pas provoquer d’autres dommages.

Symptômes de la parodontite Parodontite Image CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Les signes initiaux de la parodontite sont une tuméfaction, une hémorragie et une couleur rouge vif des gencives ainsi qu’une mauvaise haleine (halitose). À mesure que davantage de matière osseuse est résorbée, les dents deviennent mobiles et changent de position, et la mastication devient plus difficile. Les dents antérieures s’inclinent fréquemment vers l’extérieur. La parodontite n’est généralement pas douloureuse, à moins qu’une infection n’entraîne une accumulation de pus (abcès) dans une poche, que les dents ne se déchaussent suffisamment pour bouger lors de la mastication, ou que la personne soit infectée par le VIH.

Diagnostic de parodontite Examen dentaire par un dentiste

Parfois, radiographies Pour diagnostiquer une parodontite, le dentiste inspecte les dents et mesure la profondeur des poches gingivales à l’aide d’une sonde fine. Des radiographies sont réalisées pour déterminer l’étendue de la perte osseuse.

Traitement de la parodontite Traitement des facteurs de risque

Nettoyages professionnels

Parfois, chirurgie et extraction d’une dent

Parfois, antibiotiques La modification des facteurs de risque, comme une mauvaise hygiène bucco-dentaire et le tabagisme, améliore les résultats. Chez les diabétiques, un contrôle adéquat de la glycémie est important. À la différence de la gingivite, qui disparaît en général avec une bonne hygiène bucco-dentaire (brossage des dents et fil dentaire tous les jours), la parodontite nécessite des soins répétés prodigués par un spécialiste. Les personnes qui ont une bonne hygiène bucco-dentaire ne peuvent nettoyer que jusqu’à 2 ou 3 millimètres au-dessous du bord gingival. Le dentiste, quant à lui, peut nettoyer des poches gingivales de 6 à 7 millimètres de profondeur avec des techniques de détartrage et de polissage radiculaire, en éliminant complètement la plaque dentaire et le tartre tout en améliorant l’état des surfaces radiculaires. En cas de poches gingivales de profondeur supérieure à 5 millimètres, un traitement chirurgical est souvent nécessaire. Le dentiste ou le parodontologue peut accéder chirurgicalement à la dent sous le bord gingival en soulevant chirurgicalement un lambeau de tissu gingival (chirurgie parodontale). Il nettoie les dents soigneusement et corrige les résorptions osseuses (parfois par une greffe osseuse) sous le lambeau puis il recoud celui-ci. Le dentiste ou le parodontologue peut aussi enlever la portion de gencive mobile et infectée (gingivectomie), ce qui permet au reste de la gencive d’adhérer de nouveau étroitement aux dents, redonnant ainsi à la personne la possibilité d’éliminer la plaque dentaire chez elle. Parfois les dents sont extraites. En cas de douleur après un traitement chirurgical, des bains de bouche à base de chlorhexidine pratiqués pendant une minute deux fois par jour peuvent temporairement se substituer à l’emploi de la brosse à dents et du fil dentaire. Le dentiste peut prescrire des antibiotiques (comme l’amoxicilline ou le métronidazole), en particulier si une accumulation de pus (abcès) s’est développée. Il peut également insérer un matériau (filaments ou gels) contenant des antibiotiques dans les poches parodontales profondes, permettant à de fortes concentrations d’antibiotiques d’atteindre la zone infectée. Les abcès parodontaux entraînent une poussée de destruction osseuse, mais un traitement chirurgical immédiat associé à une antibiothérapie peut permettre à l’os lésé de se reformer rapidement.