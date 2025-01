Constituants du sang

Les globules blancs (également appelés leucocytes) sont moins nombreux que les globules rouges : il y a environ 1 globule blanc pour 600 à 700 globules rouges.

Les globules blancs sont principalement responsables de la défense de l’organisme contre les infections.

Il existe cinq grands types de globules blancs :

Neutrophiles

Lymphocytes

Monocytes

Éosinophiles

Basophiles

Globules blancs Vidéo

Lesneutrophiles sont les plus nombreux ; ils protègent l’organisme des infections en tuant et en phagocytant les bactéries et les champignons, et en phagocytant les corps étrangers.

Les lymphocytes sont composés de trois grands types : Les cellules T (lymphocytes T) et les cellules tueuses naturelles (ou cellules T cytotoxiques), qui contribuent à protéger des infections virales et peuvent reconnaître et détruire certaines cellules cancéreuses, et les cellules B (lymphocytes B) qui se transforment en cellules productrices d’anticorps.

Les monocytes ingèrent les cellules mortes ou endommagées et contribuent à la défense contre de nombreux micro-organismes infectieux.

Les éosinophiles tuent les parasites, détruisent les cellules cancéreuses et interviennent dans les réactions allergiques.

Les basophiles interviennent également dans les réactions allergiques.

Certains globules blancs circulent librement à travers la circulation sanguine, mais la plupart adhèrent à la paroi des vaisseaux sanguins, voire la traversent pour pénétrer dans les tissus. Lorsque les globules blancs atteignent le site d’une infection ou d’une autre affection, ils libèrent des substances qui attirent encore davantage de globules blancs. Les globules blancs constituent en réalité une sorte d’armée, qui monte la garde de manière dispersée dans tout l’organisme, mais reste prête à tout moment à se rassembler pour combattre un organisme envahisseur. Les globules blancs remplissent leur mission en ingérant et en digérant les organismes (ce processus est appelé phagocytose, raison pour laquelle les globules blancs sont parfois appelés phagocytes) et en produisant des anticorps qui se fixent sur les intrus, afin de pouvoir les détruire plus facilement.

Lorsque le nombre de globules blancs est trop bas (leucopénie), l’organisme est plus sensible aux infections.

Un nombre de globules blancs supérieur à la normale (leucocytose) peut ne pas être directement à l’origine de symptômes, mais le nombre élevé de globules peut indiquer une affection sous-jacente comme une infection, une inflammation ou une leucémie.