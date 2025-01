La mucoviscidose

Enfants plus âgés et adultes

À moins que le diagnostic ne soit posé au moment du dépistage des nouveau-nés, environ la moitié des enfants atteints de mucoviscidose viennent d’abord consulter en raison d’une toux fréquente, d’un sifflement et d’infections respiratoires. La toux, symptôme le plus perceptible, s’accompagne souvent de haut-le-cœur, de vomissements et de troubles du sommeil. Les enfants peuvent avoir du mal à respirer, émettre un sifflement, ou les deux. À mesure que la maladie progresse, les enfants tolèrent de moins en moins bien l’activité physique, les infections pulmonaires ont tendance à gagner en fréquence, le thorax prend la forme d’un tonneau et le manque d’oxygène peut donner aux doigts une apparence de baguettes de tambour (voir Hippocratisme) et faire bleuir le lit des ongles. Des polypes peuvent se former à l’intérieur du nez. Les sinus peuvent se remplir d’épaisses sécrétions, entraînant des sinusites chroniques ou récidivantes.

Les enfants plus âgés et les adultes peuvent avoir des problèmes de constipation ou développer une occlusion intestinale récurrente et parfois chronique. Les symptômes comprennent une modification de l’aspect des selles, des crampes abdominales douloureuses, une diminution de l’appétit, et parfois des vomissements. Le reflux gastro-œsophagien est relativement fréquent chez les enfants et les adultes.

Lorsqu’un enfant ou un adulte atteint de mucoviscidose transpire de façon excessive par temps chaud ou en raison d’une fièvre, il peut s’ensuivre une déshydratation liée à la perte plus importante de sel et d’eau. Les parents pourront alors remarquer la formation de cristaux de sel, voire reconnaître un goût salé sur la peau de l’enfant.

Les adolescents présentent souvent un retard de croissance et une puberté tardive.

À mesure que la maladie évolue, l’infection pulmonaire devient une inquiétude majeure. Les infections pulmonaires récurrentes détruisent progressivement les poumons.