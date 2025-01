University of Washington School of Pharmacy

Les aminosides sont une classe d’antibiotiques utilisée pour traiter les infections bactériennes graves, telles que celles causées par les bactéries Gram négatives (en particulier Pseudomonas aeruginosa).

Les aminosides comprennent :

Amikacine

Gentamicine

Kanamycine

Néomycine

Plazomicine

Streptomycine

Tobramycine

La spectinomycine est chimiquement apparentée aux aminosides et agit de manière similaire. Elle n’est pas disponible aux États-Unis.

Les aminosides agissent en empêchant les bactéries de produire les protéines dont elles ont besoin pour se développer et se multiplier.

Les aminosides sont mal absorbés dans la circulation sanguine lorsqu’ils sont pris par voie orale (bouche). Ils sont donc généralement injectés dans une veine ou parfois dans un muscle. La néomycine n’est disponible que pour une utilisation locale (application directement sur la peau) ou orale (les aminosides par voie orale sont utilisés pour décontaminer le tube digestif parce qu’ils ne sont pas absorbés). Ces antibiotiques sont généralement utilisés avec un autre antibiotique efficace contre de nombreux types de bactéries (antibiotique à large spectre).

Tous les aminosides peuvent affecter les oreilles et les reins. Par conséquent, les médecins font preuve de prudence avec la posologie, et si possible, ils sélectionnent souvent un type d’antibiotique différent.

(Voir aussi Présentation des antibiotiques.)