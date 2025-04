Alimentation par sonde

Quand la sonde est directement insérée dans l’estomac ou dans l’intestin grêle, les médecins utilisent souvent une sonde de gastroscopie percutanée endoscopique (GPE).

Sonde d’alimentation Image Pascal Bachelet/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Avant l’insertion d’une sonde GPE, les personnes reçoivent un sédatif et parfois un analgésique, généralement par voie intraveineuse. Pour faciliter la mise en place de la sonde, les médecins insèrent d’abord une sonde optique (endoscope) par la bouche jusqu’à l’estomac ou l’intestin grêle. (Avant d’insérer l’endoscope, les médecins peuvent pulvériser un agent anesthésiant à l’arrière de la gorge pour supprimer l’envie de tousser ou le réflexe nauséeux.) À la pointe de l’endoscope se trouve une caméra, ce qui permet aux médecins de voir l’intérieur de l’estomac et de déterminer où placer la sonde GPE. Les médecins pratiquent alors une courte incision de l’abdomen et insèrent la sonde GPE. Les personnes doivent jeûner avant cette procédure et une fois l’endoscopie achevée, ils ne peuvent manger et boire que de manière limitée jusqu’au retour du réflexe nauséeux.

Sonde de gastrostomie Image

S’il n’est pas possible de placer une sonde GPE, une procédure chirurgicale peut être utilisée pour aider les médecins à placer la sonde d’alimentation directement dans l’estomac ou dans l’intestin grêle. Cette procédure peut être réalisée de l’une des façons suivantes :