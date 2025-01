Présentation des infections parasitaires

University of Virginia School of Medicine

Un parasite est un organisme qui vit sur ou dans un autre organisme (l’hôte) et qui profite (par exemple, en obtenant des nutriments) de l’hôte à ses dépens. Bien que cette définition s’applique en réalité à de nombreux microbes, y compris les bactéries, les champignons et les virus, les médecins utilisent le terme « parasites » pour désigner :

Les protozoaires (comme les amibes), qui ne sont composés que d’une cellule

Les vers (helminthes), de plus grande taille et composés de nombreuses cellules et dotés d’organes internes

Les protozoaires se reproduisent par division cellulaire et peuvent proliférer à l’intérieur du corps humain. Les protozoaires comprennent un grand nombre d’organismes unicellulaires, tels que Giardia, qui infecte l’intestin, et Plasmodium, qui circule dans le sang et provoque le paludisme.

La plupart des vers, au contraire, excrètent des œufs ou des larves qui se développent dans l’environnement avant d’être capables d’infecter l’homme. Le développement dans l’environnement peut impliquer d’autres animaux (hôte intermédiaire). Les vers incluent les vers ronds, tels que les ankylostomes, et les vers plats, tels que les vers solitaires et les douves.

Les infections parasitaires sont plus fréquentes dans les régions où les systèmes d’assainissement sont inadéquats.

Dans les régions où les systèmes d’assainissement sont adéquats, ces infections peuvent survenir chez des personnes qui ont voyagé dans des régions où les systèmes d’assainissement sont insuffisants ou chez des personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les parasites pénètrent en général dans l’organisme par voie buccale ou cutanée.

Le diagnostic de l’infection est fait sur des prélèvements de sang, de selles, d’urines, d’expectorations ou d’autres tissus infectés qui sont examinés ou envoyés dans un laboratoire pour être analysés.

Les personnes voyageant dans des régions où les aliments, les boissons, et l’eau risquent d’être contaminés, doivent être averties et suivre les recommandations suivantes : « faites cuire les aliments et bouillir l’eau, choisissez des aliments que vous pouvez peler ou ce n’est même pas la peine d’y penser ».

Il existe des médicaments pour traiter la plupart des infections parasitaires.

La plupart des infections parasitaires sont plus fréquentes dans les zones tropicales et subtropicales, et les parasites intestinaux sont souvent liés aux zones où les conditions sanitaires sont insuffisantes. Au cours d’un voyage dans une de ces régions, une personne peut contracter à son insu une infection parasitaire et le diagnostic médical peut être difficile à son retour. Aux États-Unis et dans d’autres pays industrialisés, les infections parasitaires ont tendance à affecter principalement les immigrés, les voyageurs internationaux et les personnes ayant un système immunitaire affaibli (comme les personnes atteintes du SIDA ou celles qui prennent des médicaments qui inhibent le système immunitaire, appelés immunosuppresseurs). Les infections parasitaires peuvent apparaître dans des zones où les conditions sanitaires sont mauvaises et l’hygiène insuffisante (comme dans certains hôpitaux psychiatriques et certaines crèches).

Certains parasites sont fréquents aux États-Unis et dans d’autres pays industrialisés. Exemples : oxyures et protozoaires responsables de la trichomonase (infection sexuellement transmissible), de la toxoplasmose et d’infections intestinales, telles que la giardiase et la cryptosporidiose.

Transmission des parasites Les parasites pénètrent en général dans l’organisme par : Bouche

Peau Les parasites contractés par voie orale (bouche) sont ingérés et peuvent rester dans l’intestin ou traverser la paroi intestinale et envahir d’autres organes. Souvent, les parasites pénètrent dans la bouche par transmission oro-fécale. Certains parasites peuvent pénétrer directement dans la peau. D’autres sont transmis par des piqûres d’insectes. Rarement, les parasites sont transmis par des transfusions sanguines, par un organe greffé, par l’intermédiaire d’aiguilles utilisées précédemment par une personne infectée ou de la mère au fœtus. D’autres micro-organismes infectieux, tels que certains virus et bactéries, sont également transmis par ces mêmes méthodes. Transmission oro-fécale des parasites La transmission oro-fécale est un moyen courant de transmission d’un parasite. Fécal fait référence aux matières fécales ou selles, et oral désigne la bouche, y compris les choses placées dans la bouche. Une infection qui se propage par la voie oro-fécale est transmise lorsqu’une personne ingère une matière contaminée par les selles d’une personne infectée ou d’un animal infecté, tel qu’un chien ou un chat. De nombreux parasites envahissent ou vivent dans le tube digestif. Par conséquent, les selles humaines contiennent souvent des parasites ou leurs œufs. Les personnes infectées transmettent souvent leur infection lorsqu’elles ne se lavent pas les mains correctement après avoir été aux toilettes. Comme leurs mains sont contaminées, tout ce qu’elles touchent ensuite peut se trouver contaminé par des parasites (ou par des bactéries ou des virus responsables de troubles gastro-intestinaux). Si une personne dont les mains sont contaminées touche de la nourriture (dans un restaurant, un magasin d’alimentation, ou dans une maison), elle peut se trouver contaminée. Par la suite, toutes les personnes qui consommeront cette nourriture pourront contracter l’infection. Ingestion ne signifie pas forcément qu’il s’agit de nourriture. Par exemple, si une personne dont les mains sont contaminées touche un objet, comme une poignée de porte de toilettes, la porte peut se trouver contaminée. D’autres personnes qui touchent la porte contaminée et se touchent ensuite la bouche avec les doigts peuvent être infectées par la voie oro-fécale. L’infection peut également se propager par la voie oro-fécale des manières suivantes : En buvant de l’eau contaminée avec des eaux d’égout non épurées (dans les régions où les conditions sanitaires sont mauvaises)

En consommant des crustacés crus (tels que coques et huîtres) qui ont été élevés dans une eau contaminée

En consommant des fruits ou des légumes nettoyés dans une eau contaminée

En se livrant à des rapports sexuels qui impliquent un contact bouche-anus

En nageant dans une piscine qui n’a pas été correctement désinfectée, ou bien dans un lac ou dans la mer à des endroits contaminés par les égouts. Transmission de parasites par la peau Certains parasites vivent dans l’organisme et pénètrent par la peau. Ils peuvent : Percer directement la peau

Être introduits par la piqûre d’un insecte infecté Certains parasites, tels que les ankylostomes, pénètrent à travers la peau de la plante des pieds lorsqu’une personne marche pieds nus sur un sol contaminé. D’autres, tels que les schistosomes, qui sont des douves, pénètrent à travers la peau quand une personne nage ou se baigne dans de l’eau contenant les parasites. Les insectes qui transportent et transmettent les organismes responsables de maladies sont appelés vecteurs. Certains insectes vecteurs transmettent des parasites appelés protozoaires (comme ceux responsables du paludisme) et certains helminthes (comme ceux responsables de l’onchocercose). Nombre de ces parasites ont des cycles de vie très complexes. Les insectes (par exemple, poux) et les acariens (par exemple, ceux de la gale) qui vivent ou creusent la peau sont appelés ectoparasites. Ils se transmettent par contact étroit avec une personne infectée ou ses effets personnels.

Diagnostic des infections parasitaires Analyse en laboratoire d’échantillons de sang, de selles, d’urine, de peau ou de mucosités (expectorations) Le médecin suspecte une infection parasitaire chez les personnes qui présentent des symptômes typiques, qui vivent ou ont voyagé dans une région où les conditions sanitaires sont mauvaises et où une telle infection existe. L’analyse en laboratoire des échantillons, y compris les tests spéciaux d’identification des protéines libérées par les parasites (recherche des antigènes) ou du matériel génétique (ADN) du parasite, peut être nécessaire. Des échantillons de sang, de selles, d’urine, de peau ou d’expectorations peuvent être utilisés, selon le parasite que les médecins recherchent. Le médecin peut faire des analyses de sang pour détecter les anticorps produits contre le parasite. Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre une attaque particulière, y compris celle des parasites. Les médecins peuvent également prélever un échantillon de tissu qui peut contenir le parasite. Par exemple, une biopsie peut être réalisée pour obtenir un échantillon de tissu intestinal ou de tout autre tissu infecté. Une biopsie de la peau peut être réalisée. Il peut être nécessaire de répéter ces prélèvements ainsi que les examens. Identification des parasites dans le tube digestif Analyse biologique Examen parasitologique Si des parasites vivent dans le tube digestif, ces parasites, leurs œufs ou les kystes (formes dormantes résistantes du parasite) peuvent être découverts à l’examen microscopique des selles. Ou bien, les parasites peuvent être identifiés en analysant les selles à la recherche de protéines ou d’autres matériels génétiques libérés par les parasites. Avant de recueillir un échantillon de selles, il est déconseillé de traiter les patients par des antibiotiques, des laxatifs ou des antiacides. Ces médicaments peuvent réduire le nombre de parasites de sorte qu’il devient difficile ou impossible de repérer les parasites dans les échantillons de selles.

Traitement des infections parasitaires Médicaments antiparasitaires Pour certaines infections parasitaires, aucun traitement n’est nécessaire car l’infection disparaît d’elle-même. Certains médicaments (antiparasitaires) sont spécialement conçus pour éliminer les parasites ou, en cas d’infection par des vers, réduire suffisamment le nombre de vers pour que les symptômes disparaissent. En outre, certains antibiotiques et antifongiques sont efficaces contre certaines infections parasitaires. Aucun médicament n’est efficace contre tous les parasites. Pour certaines infections parasitaires, il n’existe aucun médicament efficace.