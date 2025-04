Médicament qui tue les amibes (tinidazole, métronidazole, secnidazole ou ornidazole) Médicament qui tue les amibes (tinidazole, métronidazole, secnidazole ou ornidazole)

Médicament qui tue la forme dormante (kystes) des amibes (iodoquinol, paromomycine ou furoate de diloxanide)

En cas de suspicion d'amibiase et en présence de symptômes, on traite le patient par un amœbicide (un médicament qui tue les amibes) : tinidazole, métronidazole, secnidazole ou ornidazole. Les personnes prenant l'un de ces médicaments doivent éviter de consommer de l'alcool pendant le traitement et plusieurs jours après, afin d'éviter de possibles nausées, vomissements, bouffées de chaleur et céphalées. Le nitazoxanide a été proposé comme alternative pour traiter l'amibiase.

Le métronidazole, le tinidazole, le secnidazole, l'ornidazole et le nitazoxanide ne tuent pas tous les kystes présents dans le gros intestin. Un second médicament (comme la paromomycine, la diiodohydroxyquinoléine ou le fuorate de diloxanide) est utilisé pour tuer ces kystes et éviter une récidive. On peut utiliser l'un de ces médicaments seul pour traiter les patients non malades, mais dont les selles contiennent Entamoeba histolytica. La paromomycine peut être utilisée sans danger pendant la grossesse. Le furoate de diloxanide n'est pas commercialisé aux États-Unis, mais peut être obtenu auprès de certaines pharmacies spécialisées.

Les patients sont réhydratés par des solutés.