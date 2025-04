Chez les femmes, la maladie débute habituellement par des pertes vaginales jaune verdâtre, spumeuses, malodorantes. Dans certains cas, les pertes sont légères. La région génitale peut être irritée, sensible, et les relations sexuelles douloureuses. Dans les cas sévères, la région génitale et la peau avoisinante peuvent être enflammées, et les tissus autour de l’ouverture du vagin (lèvres) peuvent être enflés. Les mictions peuvent être douloureuses ou fréquentes, lorsqu’il y a une infection de la vessie. Les symptômes urinaires et vaginaux peuvent apparaître seuls ou ensemble.

La plupart des hommes atteints d’une trichomonase au niveau de l’urètre (le conduit qui achemine l’urine de la vessie vers l’extérieur de l’organisme) ont peu ou pas du tout de symptômes, mais ils peuvent cependant infecter leurs partenaires. Certains hommes ont un écoulement spumeux au niveau du pénis, des mictions douloureuses, et un besoin fréquent et impérieux d’uriner.