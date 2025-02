Verstopfung bei Erwachsenen

Manche Abführmittel können langfristig sicher angewendet werden. Andere Abführmittel sollten nur gelegentlich angewendet werden. Manche Abführmittel helfen bei der Vermeidung von Verstopfung, andere behandeln sie. Es gibt verschiedene Klassen von Abführmitteln, darunter die folgenden (siehe auch die Tabelle Wirkstoffe zur Vorbeugung oder Behandlung von Verstopfung):

Füllstoffe

Stuhlweichmacher

Osmotisch wirkende Stoffe

Stimulanzien

Mu-Opioid-Rezeptoren

Füllstoffe wie Kleie und Psyllium (auch in den Ballaststoffen vieler Gemüsesorten enthalten) erhöhen das Stuhlvolumen und resorbieren Wasser. Das vermehrte Volumen stimuliert die natürlichen Kontraktionen des Darmes, und voluminösere Stühle, die mehr Wasser enthalten, sind weicher und können leichter ausgeschieden werden. Füllstoffe wirken langsam und sanft und sind einer der sichersten Wege, um regelmäßigen Stuhlgang zu fördern. Diese Mittel werden generell am Anfang in geringen Mengen eingenommen. Die Dosis wird schrittweise erhöht, bis Regelmäßigkeit erreicht ist. Personen, die Füllstoffe anwenden, sollten immer viel Flüssigkeit trinken. Diese Mittel können Probleme mit mehr Gasen (Flatulenz) und Blähungen verursachen.

Stuhl-Weichmacher wie Docusat-Natrium oder Mineralöl machen den Stuhl langsam weich und erleichtern so die Ausscheidung. Außerdem stimuliert das durch diese Abführmittel leicht erhöhte Volumen die natürlichen Kontraktionen des Dickdarms und unterstützt so die einfachere Ausscheidung. Manche Personen mögen die weiche Art des Stuhls jedoch nicht. Stuhl-Weichmacher sind am besten für Personen geeignet, die Anstrengung vermeiden müssen, wie Personen mit Hämorrhoiden oder mit vor kurzem durchgeführter Bauchoperation.

Osmotisch wirkende Stoffe ziehen viel Wasser in den Dickdarm hinein, sodass der Stuhl weich und locker wird. Die größere Flüssigkeitsmenge dehnt außerdem die Wände des Dickdarms und regt die Darmbewegung an. Diese Abführmittel bestehen aus Salzen oder Zuckern, die schlecht resorbiert werden. Sie können zur Einhaltung von Flüssigkeit bei Personen führen, die an einer Nierenerkrankung oder Herzinsuffizienz leiden, insbesondere, wenn sie in hoher oder häufiger Dosierung verabreicht werden.

Generell sind osmotische Wirkstoffe sicher, auch dann, wenn sie regelmäßig angewendet werden. Osmotisch wirkende Stoffe, die Magnesium und Phosphat enthalten, werden jedoch teilweise ins Blut aufgenommen und können für ältere Erwachsene, Personen mit Nierenversagen oder Nierenerkrankung und Personen, die Medikamente einnehmen, die die Nierenfunktion beeinträchtigen (wie Diuretika, ACE-Hemmer und Angiotensin-II-Rezeptorblocker), schädlich sein. Es kommt zwar selten vor, doch einige Personen haben durch die orale Einnahme von natriumphosphathaltigen Abführmitteln zur Entfernung des Stuhls aus dem Darm vor Röntgenaufnahmen des Verdauungstrakts oder vor einer Koloskopie Nierenversagen entwickelt.

Stimulanzien (wie Phenolphthalein, Bisacodyl und Anthrachinone) enthalten reizende Substanzen wie Sennesblätter und Cascara sagrada. Diese Substanzen stimulieren die Wände des Dickdarms und sorgen dafür, dass sie kontrahieren und den Stuhl transportieren. Sie sind nützlich für die Vorbeugung bei Verstopfung bei Personen, die Medikamente einnehmen, die nahezu sicher die Verstopfung verursachen, wie z. B. Opioide. Stimulanzien werden auch oft vor diagnostischen Untersuchungen eingesetzt, um den Dickdarm zu leeren.

Nach oraler Verabreichung führen Stimulanzien gewöhnlich innerhalb von 6 bis 8 Stunden zum Abgang eines halbfesten Stuhls, verursachen jedoch oft auch Bauchkrämpfe. Als Zäpfchen wirken Stimulanzien oft nach 15 bis 60 Minuten. Bei längerer Anwendung können stimulierende Abführmittel den Dickdarm durch abnorme Ablagerungen von Pigmenten in der Wand des Dickdarms schädigen (eine Erkrankung, die Melanosis coli genannt wird). Andere Nebenwirkungen umfassen allergische Reaktionen und Verlust von Elektrolyten aus dem Blut. Außerdem kann es zu Abhängigkeit des Dickdarms von stimulierenden Abführmitteln kommen, was zum Träger Darm-Syndrom führen kann. Deshalb sollten Stimulanzien nur über kurze Zeiträume angewendet werden.

Bisacodyl ist ein wirksames Medikament bei chronischer Verstopfung. Anthrachinone finden sich in Sennesblättern, Cascara sagrada, Aloe und Rhabarber und sind häufige Bestandteile von pflanzlichen und frei verkäuflichen Abführmitteln. Lubiproston wirkt, indem es den Dickdarm zur Freisetzung von zusätzlicher Flüssigkeit anregt, wodurch der Stuhl leichter ausgeschieden wird. Anders als andere Stimulanzien ist Lubiproston bei längerer Anwendung sicher.

Mu-Opioid-Rezeptorantagonisten (z. B. Methylnaltrexon, Naloxegol, Naldemedin und Alvimopan) sind Medikamente, die zur Behandlung einer opioidbedingten Verstopfung eingesetzt werden, die durch andere Maßnahmen nicht gelindert werden kann. Diese Medikamente sollen die Wirkung von Opioiden auf den Darm blockieren, ohne die schmerzlindernde Wirkung der Opioide zu beeinträchtigen. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Magenschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.