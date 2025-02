Überblick über den Schlaganfall

Man unterscheidet zwei Arten von Schlaganfällen:

Rund 80 Prozent der Schlaganfälle sind ischämisch – gewöhnlich aufgrund einer blockierten Arterie, häufig durch Blockade mit einem Blutgerinnsel. Hirnzellen, die so von der Blutversorgung abgeschnitten sind, erhalten nicht genug Sauerstoff und Glukose (ein Zucker), die im Blut transportiert werden. Der resultierende Schaden hängt davon ab, wie lange die Hirnzellen nicht mit Blut versorgt werden. Wenn die Blutversorgung nur für eine kurze Zeit unterbrochen ist, sind die Hirnzellen gestresst, können sich jedoch erholen. Wenn die Hirnzellen länger nicht mit Sauerstoff versorgt werden, sterben sie ab und manche Funktionen könnten, mitunter dauerhaft, verloren gehen. Wie schnell Hirnzellen nach einer Unterversorgung mit Blut absterben, variiert. In manchen Hirnarealen kann dies bereits nach wenigen Minuten der Fall sein, in anderen Arealen erst nach 30 Minuten oder länger. Manchmal kann nach dem Absterben von Hirnzellen ein anderer Teil des Gehirns die Funktionen des geschädigten Bereichs übernehmen.

Transitorische ischämische Attacken (TIAs) werden manchmal auch Minischlaganfälle genannt und sind häufig ein frühes Warnzeichen für einen bevorstehenden ischämischen Schlaganfall. Sie werden durch eine kurze Unterbrechung der Blutversorgung zu einem Teil des Gehirns verursacht. Da die Blutversorgung schnell wieder in Gang kommt, stirbt kein Gehirngewebe ab, wie bei einem Schlaganfall, und das Gehirn ist rasch wieder funktionsfähig.

Die anderen 20 Prozent der Schlaganfälle sind hämorrhagisch – aufgrund von Blutung im oder um das Gehirn. Bei diesem Typ von Schlaganfall reißt ein Blutgefäß, so dass der normale Blutfluss gestört wird und Blut in das Hirngewebe oder in den Raum um das Gehirn herum sickert. Blut, das direkten Kontakt mit dem Hirngewebe hat, reizt dieses Gewebe und kann mit der Zeit eine Narbenbildung verursachen, die zu Krampfanfällen führen kann.