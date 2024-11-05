Subakute und chronische Meningitis

Eine subakute oder chronische Meningitis wird gewöhnlich von einer Infektion verursacht. Viele Mikroorganismen können eine subakute oder chronische Meningitis verursachen. Zu den wichtigsten Mikroorganismen gehören:

Bakterien, die Tuberkulose verursachen ( Mycobacterium tuberculosis )

Bakterien, die Lyme-Borreliose verursachen ( Borrelia burgdorferi )

Pilze, einschließlich Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum und Blastomyces

Die Bakterien, die Tuberkulose verursachen, lösen eine Form von chronischer Meningitis aus, die als tuberkulöse Meningitis bezeichnet wird. Die tuberkulöse Meningitis kann sich schnell oder allmählich entwickeln. Die Meningitis kann bei der Erstansteckung ausbrechen. oder die Bakterien bleiben in einem inaktiven Stadium im Körper, werden später reaktiviert und verursachen dann die Meningitis. Die Bakterien können reaktiviert werden, wenn Patienten mit Medikamenten behandelt werden, die das Immunsystem unterdrücken (wie Tumornekrosefaktor-Hemmer, einschließlich Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab und Etanercept).

Bis zu 8 Prozent der Kinder und manche Erwachsene mit der Lyme-Borreliose entwickeln eine Meningitis. Diese kann akut oder chronisch verlaufen. Sie beginnt in der Regel langsamer als eine akute virale Meningitis.

Die am weitesten verbreitete Ursache chronischer Meningitis in der westlichen Hemisphäre ist:

Cryptococcus neoformans (die eine Kryptokokkose verursacht)

Bei diesen Pilzen ist es wahrscheinlicher, dass sie Meningitis bei Menschen verursachen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, entweder durch Krankheiten wie einer Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) oder durch Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Die Symptome einer durch Cryptococcus neoformans ausgelösten Meningitis setzen schrittweise und subtil ein und können auch verschwinden und wiederkehren.

Seltener wird eine chronische Meningitis durch Folgendes verursacht:

Andere Bakterien (wie jene, die Syphilis verursachen)

Pilze wie Coccidioides immitis (die Kokzidioidomykose verursachen)

Parasiten wie die Protozoen Toxoplasmosis gondii (die Toxoplasmosen verursachen), in der Regel bei Betroffenen mit HIV-Infektion

Viren, wie HIV und Enteroviren

Chronische Meningitis ist unter Personen, die eine HIV-Infektion haben, weit verbreitet. Meningitis kann sich aus der HIV-Infektion selbst ergeben. Viele andere Organismen (darunter Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis und verschiedene Pilze) können bei Menschen mit einer HIV-Infektion aber auch zu einer chronischen Meningitis führen.

Auch Krankheiten, die keine Infektionen sind, können chronische Meningitis verursachen. Hierzu gehören:

Vor Jahren haben einige wenige Personen eine chronische Pilzmeningitis entwickelt, nachdem ihnen Methylprednisolon (ein Kortikosteroid) als Injektion in den Raum rund um das Rückenmark (Epidural-Injektion genannt) im unteren Rücken verabreicht wurde (zum Beispiel, um Ischiasbeschwerden zu lindern). In allen Fällen wurde das Medikament nicht mit sterilen Techniken zubereitet. Symptome schließen Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Übelkeit und/oder Fieber ein. Die meisten Personen haben einen steifen Nacken, aber rund ein Drittel hat keinen. Die Symptome können bis zu 6 Monate nach der Injektion auftreten. Sollten Personen diese Symptome während der Wochen oder Monate nach einer Kortikosteroidinjektion in ihren Rücken entwickeln, sollten sie ihren Arzt anrufen.

Gelegentlich hält eine chronische Meningitis monatelang oder sogar jahrelang an, aber es werden keine Organismen identifiziert und es kommt nicht zum Tod. Diese Form der Meningitis nennt man chronische idiopathische Meningitis. Eine Behandlung mit Antimykotika oder Kortikosteroiden hilft nicht. Die Betroffenen erholen sich jedoch irgendwann ohne Behandlung.