Eine akute bakterielle Meningitis kann sich bei Kleinkindern und Kindern entwickeln, besonders bei solchen, die nicht geimpft sind. Wenn Personen älter werden, kommt akute bakterielle Meningitis häufiger vor.

Bei Neugeborenen und jungen Kleinkindern sind die am meisten verbreiteten Ursachen bakterieller Meningitis:

Streptokokken der Gruppe B, insbesondere Streptococcus agalactiae

Escherichia (E.) coli und verwandte Bakterien (gramnegative Bakterien genannt)

Listeria monocytogenes

Wenn Meningitis sich innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Geburt entwickelt, wurde sie für gewöhnlich von der Mutter erworben. Sie kann von der Mutter auf das Neugeborene übertragen werden, wenn das Neugeborene den Geburtskanal passiert. In diesen Fällen ist die Meningitis oft Teil einer ernsten Blutinfektion (Sepsis).

Bei älteren Kleinkindern, Kindern und jungen Erwachsenen sind die am meisten verbreiteten Ursachen

Neisseria meningitidis (auch Meningokokken genannt)

Streptococcus pneumoniae (auch Pneumokokken genannt)

Neisseria meningitidis verursacht manchmal eine rapide, ernste Infektion, die Meningokokkenmeningitis genannt wird und zu einem Koma und zum Tod innerhalb von Stunden führt. Diese Infektion kommt gewöhnlich vor, wenn Bakterien einer Infektion der oberen Atemwege in den Blutkreislauf gelangen. Meningokokkenmeningitis ist hoch ansteckend. Kleine Epidemien von Meningokokkenmeningitis können unter Personen auftreten, die in beengten Wohnräumen leben, wie sie in Militärbaracken oder Studentenwohnheimen vorkommen. Neisseria meningitidis kommt seltener vor, wenn Personen älter werden.

Haemophilus influenzae Typ B ist heutzutage eine seltene Ursache von Meningitis in den Vereinigten Staaten und Westeuropa, weil die meisten Kinder gegen dieses Bakterium geimpft sind. Jedoch sind diese Bakterien eine verbreitete Ursache in Gegenden, in denen der Impfstoff nicht häufig genutzt wird, besonders bei Kindern im Alter von 2 Monaten bis 6 Jahren.

Bei Erwachsenen im mittleren und fortgeschrittenen Alter ist die am meisten verbreiteten Ursache:

Streptococcus pneumoniae

Wenn Personen älter werden, wird das Immunsystem schwächer, was das Risiko von Meningitis erhöht, die auf andere Bakterien wie Listeria monocytogenes, E. coli oder andere gram-negative Bakterien zurückgeführt werden kann.

Staphylococcus aureus verursacht manchmal schwere Meningitis bei Personen in jedem Alter.