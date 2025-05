Probleme unterwegs

Bei Flugreisen entsteht häufig ein Druckgefühl in den Ohren und Nebenhöhlen. Es beruht auf Luftdruckveränderungen im Flugzeug (Kabinendruck). Wenn der Kabinendruck beim Startvorgang sinkt, dehnen sich die luftgefüllten Hohlräume im Mittelohr und in den Nasennebenhöhlen aus und verursachen Ohrendruck, Knacken im Ohr sowie leichten Druck und Schmerzen in den Nebenhöhlen oder Unwohlsein. Beim Absinken eines Flugzeugs steigt der Kabinendruck im Verhältnis zum Druck in den Nebenhöhlen und im Mittelohr an, und es treten ähnliche Symptome auf. Sobald der Luftdruck in den Ohren und Nebenhöhlen einerseits und in der Kabine andererseits wieder ausgeglichen ist, verschwinden die Beschwerden meist wieder.

Bei Allergien, Nebenhöhlenerkrankungen, Erkältung und Schnupfen ist der Druckausgleich behindert, weil der Gang, der die Ohren und Nebenhöhlen mit Nase und Mund verbindet, entzündet und manchmal durch Schleim blockiert ist. Aus diesem Grund kann kein normaler Druckausgleich stattfinden. Personen mit diesen Problemen können sich erheblich unwohl fühlen. Schlucken (während man sich die Nase zuhält), häufiges Gähnen während des Sinkflugs und das Anwenden eines Nasensprays vor dem Sinkflug können helfen, den Druck auszugleichen, ebenso wie sich bei geschlossenem Mund die Nase zuzuhalten und Luft in den Nasenraum zu pressen, als ob man ausatmen würde. Manchmal hilft es, während des Landens ein Bonbon zu lutschen. Mit diesen Maßnahmen lassen sich normalerweise leichte Ohr- und Nebenhöhlenbeschwerden lindern.

Unbehandelte Zahnprobleme oder kürzlich behandelte Zähne können bei einer Änderung des Kabinendrucks schmerzen.

