Die polyzystische Nierenerkrankung (PKD) ist eine Erbkrankheit, bei der es zur Bildung vieler Zysten (mit Flüssigkeit gefüllter Säckchen) in beiden Nieren kommt. Die Nieren werden größer und arbeiten nicht so gut.

Die polyzystische Nierenerkrankung tritt familiär gehäuft auf

Es kann zu Schmerzen in der Seite, Blut im Urin, Bluthochdruck oder krampfartigen Schmerzen infolge von Nierensteinen kommen

Die Symptome beginnen in der Regel im Alter von 20 bis 30 Jahren, obwohl manche Personen mit einer polyzystischen Nierenerkrankung keine oder nur leichte Symptome haben, die sie nicht bemerken.

Ärzte können einige der Probleme behandeln, die eine polyzystische Nierenerkrankung verursacht, aber sie können die Zystenbildung nicht aufhalten

Bei mehr als der Hälfte der Personen mit einer polyzystischen Nierenerkrankung entwickelt sich schließlich eine Niereninsuffizienz, sodass sie irgendwann in ihrem Leben eine Dialyse oder Nierentransplantation benötigen

Bei einer polyzystischen Nierenerkrankung können auch Zysten in anderen Organen wie Leber und Bauchspeicheldrüse auftreten.

Polyzystische Nierenerkrankung