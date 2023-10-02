Was ist eine polyzystische Nierenerkrankung?
Die polyzystische Nierenerkrankung (PKD) ist eine Erbkrankheit, bei der es zur Bildung vieler Zysten (mit Flüssigkeit gefüllter Säckchen) in beiden Nieren kommt. Die Nieren werden größer und arbeiten nicht so gut.
Die polyzystische Nierenerkrankung tritt familiär gehäuft auf
Es kann zu Schmerzen in der Seite, Blut im Urin, Bluthochdruck oder krampfartigen Schmerzen infolge von Nierensteinen kommen
Die Symptome beginnen in der Regel im Alter von 20 bis 30 Jahren, obwohl manche Personen mit einer polyzystischen Nierenerkrankung keine oder nur leichte Symptome haben, die sie nicht bemerken.
Ärzte können einige der Probleme behandeln, die eine polyzystische Nierenerkrankung verursacht, aber sie können die Zystenbildung nicht aufhalten
Bei mehr als der Hälfte der Personen mit einer polyzystischen Nierenerkrankung entwickelt sich schließlich eine Niereninsuffizienz, sodass sie irgendwann in ihrem Leben eine Dialyse oder Nierentransplantation benötigen
Bei einer polyzystischen Nierenerkrankung können auch Zysten in anderen Organen wie Leber und Bauchspeicheldrüse auftreten.
Was sind die Komplikationen einer polyzystischen Nierenerkrankung?
Nierenzysten können
sich infizieren und Harnwegsinfektionen verursachen
bluten
Ihr Risiko für Nierensteine erhöhen
Bluthochdruck verursachen
Was sind die Symptome einer polyzystischen Nierenerkrankung?
Es kann sein, dass bei einer polyzystischen Nierenerkrankung keine Symptome auftreten. Falls doch, können Sie Folgendes bemerken:
Schmerzen in der Seite oder im Bauch
Wenn bei Ihnen Komplikationen einer polyzystischen Nierenerkrankung auftreten, können Sie Folgendes bemerken:
Blut im Urin, wenn eine Zyste aufbricht
Häufiger Harndrang oder Fieber, wenn sich die Zysten infizieren
Müdigkeit oder Übelkeit, wenn sich eine chronische Nierenerkrankung entwickelt hat
Woran erkennt der Arzt eine polyzystische Nierenerkrankung?
Ärzte vermuten eine polyzystische Nierenerkrankung, wenn sie in Ihrer Familie gehäuft auftritt oder wenn ein aus einem anderen Grund durchgeführter Test ergibt, dass Ihre Nieren ungewöhnlich groß sind oder Sie Zysten haben. Um herauszufinden, ob Sie an einer polyzystischen Nierenerkrankung leiden, führen Ärzte bildgebende Untersuchungen Ihrer Nieren durch, wie z. B.:
Ultraschall oder manchmal CT (Computertomographie)-Scan oder MRT (Magnetresonanztomographie)
Wenn diese Tests auf eine polyzystische Nierenerkrankung hindeuten, führen Ärzte in regelmäßigen Abständen Bluttests durch, um die Nierenfunktion zu überprüfen. Ärzte empfehlen bisweilen, dass Sie und bestimmte nahe Verwandte sich genetisch auf die polyzystische Nierenerkrankung untersuchen lassen. Durch genetische Untersuchungen können Sie erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie den Gendefekt, der die polyzystische Nierenerkrankung verursacht, an Ihre Kinder weitergeben.
Wie wird eine polyzystische Nierenerkrankung behandelt?
Ärztliche Maßnahmen:
Behandlung von Harnwegsinfektionen, Nierensteinen oder Bluthochdruck
Verursachen die Zysten starke Schmerzen, können die Ärzte Flüssigkeit aus einzelnen Zysten ablassen
Wenn Ihre Symptome sehr schwer sind, kann die Niere operativ entfernt werden
Wenn Sie an einer schweren Niereninsuffizienz leiden, erfolgt eine Dialyse oder Nierentransplantation