Die meisten Fälle von Blut in der Samenflüssigkeit sind

Idiopathisch, d. h. sie treten ohne Vorwarnung und ohne bekannte Ursache auf

Derartige Blutungen verschwinden innerhalb von wenigen Tagen bis wenigen Monaten von selbst.

Der häufigste Grund ist

Nach einer Prostatabiopsie auftretende Blutungen können ein paar Wochen andauern. Eine Blutung kann auch innerhalb der ersten ein und bis einschließlich zwei Wochen nach einer Vasektomie auftreten.

Zu den selteneren Ursachen zählen die gutartige Prostatahyperplasie (eine gutartige Vergrößerung der Prostatadrüsen), Infektionen (z. B. Entzündung der Prostata, Harnröhrenentzündung oder Entzündung der Nebenhoden) Prostataverletzung und Prostatakrebs (bei Männern über 35 bis 40 Jahren). Manchmal treten bei Männern mit Tumoren in den Samenbläschen und Hoden Blutbeimischungen in der Samenflüssigkeit auf. Ein Hämangiom (ein gutartiger Tumor, der durch eine Wucherung und Neubildung von Blutgefäßen entsteht) der Harnröhre oder der Samenleiter (Gänge, die Hoden und Harnröhre verbinden) kann zu Blutbeimischungen in der Samenflüssigkeit führen.

Schistosoma haematobium, ein parasitärer Saugwurm, der häufig für Infektionen (Schistosomiasis) in Afrika, in Indien und Regionen des Nahen Ostens verantwortlich ist, kann in die Harnwege eindringen und Blut im Urin oder in der Samenflüssigkeit verursachen. Eine Schistosomiasis (Bilharziose) ist bei Männern sehr unwahrscheinlich, die sich in diesen Regionen nie aufgehalten haben. Eine Tuberkulose kann Blut in der Samenflüssigkeit verursachen.