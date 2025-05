Zu den häufigsten Ursachen für plötzliche Schmerzen in den Hoden gehören:

Hodenverdrehung (Hodentorsion)

Drehung der Appendix testis (ein kleines Gewebeanhängsel der Hoden)

Entzündung der Nebenhoden (Epididymitis)

Die Hodentorsion ist eine Drehung des Samenstrangs mit dem Hoden um die eigene Achse. Durch die Verdrehung wird der Blutfluss zu den Hoden unterbrochen, was zu Schmerzen und manchmal auch zum Absterben der Hoden führen kann. Die Hodentorsion tritt häufiger bei Neugeborenen und nach der Pubertät auf. Die Verdrehung kann auch die Appendix testis betreffen, ein kleines Gewebeanhängsel, ein Überbleibsel aus der embryonalen Entwicklung, das im Grunde keine Funktion erfüllt. Wie bei der Hodentorsion kann auch durch die Verdrehung der Appendix testis die Blutzirkulation unterbrochen werden, was zu Schmerzen führt. Eine Verdrehung der Appendix testis kommt am häufigsten bei Jungen zwischen 7 und 14 vor.

Epididymitis ist eine Entzündung des verknäulten Schlauchs oberhalb der Hoden, in dem die Spermien reifen. Die Epididymitis ist bei Erwachsenen die häufigste Ursache für Schmerzen im Hodensack. Die Epididymitis wird in der Regel durch eine Infektion (meist eine sexuell übertragbare) verursacht. In manchen Fällen jedoch liegt keine Infektion vor. In diesen Fällen gehen Mediziner davon aus, dass die Entzündung der Nebenhoden durch einen Rückfluss von Urin in die Nebenhoden, möglicherweise aufgrund einer Belastung (z. B. beim schweren Heben), verursacht wurde.