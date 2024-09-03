Übersicht der Symptome der Harnwege

Erkrankungen der Nieren und Harnwege können 1 oder beide Nieren, 1 oder beide Harnleiter, die Blase oder die Harnröhre betreffen. Bei Männern kann sie die Prostata, 1 oder beide Hoden oder die Nebenhoden betreffen. Probleme mit dem Fortpflanzungssystem des Mannes zeigen sich häufig als Schmerzen im Hodensack, Schwellung des Hodensacks, Blut in der Samenflüssigkeit oder Dauererektion.

Einige der Erkrankungen der Harnwege verursachen meist erst dann Symptome, wenn die Krankheit sehr fortgeschritten ist. Hierzu gehören:

Nierenversagen

Tumoren

Steine, die den Harnfluss nicht blockieren

Einige geringgradige Infektionen

Manchmal treten sehr allgemeine und schwache Symptome auf, die nicht immer mit den Nieren in Verbindung gebracht werden können. Beispielsweise können ein allgemeines Krankheitsgefühl (Unwohlsein), Appetitlosigkeit oder Übelkeit die einzigen Symptome einer fortgeschrittenen Niereninsuffizienz sein. Bei älteren Erwachsenen kann das erste erkennbare Symptom einer Infektion oder einer Niereninsuffizienz Verwirrtheit sein.

Symptome, die eher ein Problem der Nieren oder der Harnwege nahelegen, sind unter anderem

Inkontinenz, ein unkontrollierter Harnabgang, was die Folge verschiedener Ursachen sein kann.

(Siehe auch Biologie der Nieren und der Harnwege.)