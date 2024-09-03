Übersicht der Symptome der Harnwege

Erkrankungen der Nieren und Harnwege können 1 oder beide Nieren, 1 oder beide Harnleiter, die Blase oder die Harnröhre betreffen. Bei Männern kann sie die Prostata, 1 oder beide Hoden oder die Nebenhoden betreffen. Probleme mit dem Fortpflanzungssystem des Mannes zeigen sich häufig als Schmerzen im Hodensack, Schwellung des Hodensacks, Blut in der Samenflüssigkeit oder Dauererektion.
Einige der Erkrankungen der Harnwege verursachen meist erst dann Symptome, wenn die Krankheit sehr fortgeschritten ist. Hierzu gehören:
Steine, die den Harnfluss nicht blockieren
Einige geringgradige Infektionen
Manchmal treten sehr allgemeine und schwache Symptome auf, die nicht immer mit den Nieren in Verbindung gebracht werden können. Beispielsweise können ein allgemeines Krankheitsgefühl (Unwohlsein), Appetitlosigkeit oder Übelkeit die einzigen Symptome einer fortgeschrittenen Niereninsuffizienz sein. Bei älteren Erwachsenen kann das erste erkennbare Symptom einer Infektion oder einer Niereninsuffizienz Verwirrtheit sein.
Symptome, die eher ein Problem der Nieren oder der Harnwege nahelegen, sind unter anderem
Schmerzen in der Seite (Flankenschmerz)
Anschwellen von Füßen oder Händen
Probleme beim Wasserlassen (einschließlich Blut im Urin, Veränderungen der Farbe oder des Geruchs des Urins, übermäßiges oder häufiges Wasserlassen, Gas im Urin, Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen, Harndrang sowie zögerlicher Urinfluss, Pressen und Nachtröpfeln beim Wasserlassen)
Inkontinenz, ein unkontrollierter Harnabgang, was die Folge verschiedener Ursachen sein kann.
(Siehe auch Biologie der Nieren und der Harnwege.)