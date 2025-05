Was sind Nierensteine?

Nierensteine sind kleine, harte Steinchen, die in Ihren Nieren entstehen. Die Steine können kaum oder nicht sichtbar oder auch mehr als 2 cm groß sein. Bisweilen bleiben die Steine in den Nieren und verursachen keine Probleme. Manchmal verlassen sie aber auch die Nieren und wandern durch die Harnwege. Dann bleibt der Stein entweder irgendwo in den Harnwegen stecken oder wird beim Wasserlassen mit dem Urin ausgeschieden.

Wenn die Steine durch die Harnwege wandern, können sie zu Schmerzen und Blutungen führen. Bleiben sie stecken, können sie auch eine Infektion verursachen oder den Harnfluss blockieren. Wird der Harnfluss über einen längeren Zeitraum blockiert, kann die Niere so sehr anschwellen, dass sie geschädigt wird.

Während die Steine durch die Harnwege wandern, werden sie abhängig von ihrer Lage unterschiedlich bezeichnet: