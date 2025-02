Zahnfleischentzündung (Gingivitis)

Beinahe alle Zahnfleischentzündungen sind auf Zahnbelag zurückzuführen, eine filmartige Substanz, die vor allem aus Bakterien, Speichel, Essensresten und toten Zellen besteht und die sich ständig auf den Zähnen ablagert. Die mit Abstand häufigste Ursache ist:

unzureichende Mundhygiene mit Zahnbürste und Zahnseide

Durch falsches oder unzureichendes Zähneputzen bildet sich entlang des Zahnfleischsaums Zahnbelag und sammelt sich zwischen Zahnfleisch und Zähnen an (an Stellen, wo Zähne fehlen, tritt keine Zahnfleischentzündung auf). Dieser weiche, klebrige Belag sammelt sich auch an defekten Füllungen und um den Zahn in der Nähe von schlecht gereinigten Teilprothesen, Brücken und kieferorthopädischen Apparaten. Wenn Zahnbeläge länger als 72 Stunden auf den Zähnen bleiben, können sie zu hartem Zahnstein (Calculus) werden, der sich mit Zahnbürste und Zahnseide nicht mehr vollständig entfernen lässt.

Zahnbelag reizt das Zahnfleisch und bildet Taschen zwischen Zähnen und Zahnfleisch. In diesen Taschen vermehren sich Bakterien, die zu Zahnfleischentzündungen sowie zu Karies in den Zahnwurzeln führen können. Das Zahnfleisch ist rot und geschwollen und kann verschoben werden, anstatt fest und eng an den Zähnen anzuliegen. Insbesondere beim Essen und Zähneputzen blutet es oft. Der Patient hat in der Regel keine Schmerzen.

Einer durch Zahnbelag hervorgerufenen Zahnfleischentzündung kann man mit guter Mundhygiene vorbeugen, also durch täglichen Gebrauch von Zahnbürste und Zahnseide. Auch manche Mundspülungen können Zahnbelag entgegenwirken. Hat sich bereits Zahnstein gebildet, kann diesen nur der Zahnarzt oder die Dentalhygienefachkraft entfernen. In der Regel ist eine professionelle Zahnreinigung (Zahnsteinentfernung und Zahnprophylaxe) alle sechs bis zwölf Monate erforderlich. Menschen mit schlechter Mundhygiene, mit Erkrankungen, die zu einer Zahnfleischentzündung führen können, oder die anfällig für Zahnbelag sind, benötigen eine professionelle Zahnreinigung jedoch in kürzeren Abständen. Da das Zahnfleisch sehr gut durchblutet ist, heilt es nach der Entfernung des Zahnsteins und der Zahnbeläge schnell wieder ab, sofern der Betroffene seine Zähne weiterhin regelmäßig und sorgfältig mit Zahnbürste und Zahnseide reinigt.

Neben einer schlechten Mundhygiene können folgende Faktoren eine von Zahnbelag verursachte Zahnfleischentzündung auslösen oder verschlimmern:

Arzneimittel

Vitaminmangel

Hormonelle Veränderungen

Leukämie und Leukopenie (geringe Anzahl weißer Blutkörperchen)

Diabetes

HIV-Infektion

Zahnfleischentzündung aufgrund von Medikamenten Einige Medikamente können Zahnfleischwucherungen (Hyperplasie) verursachen, sodass sich Zahnbeläge schwerer beseitigen lassen und häufiger Entzündungen am Zahnfleisch auftreten. Zum Beispiel können Phenytoin (gegen Krampfanfälle), Ciclosporin (nach Organtransplantationen) und Kalziumkanalblocker wie Nifedipin (zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen) derartige Wucherungen hervorrufen. Auch (oral eingenommene oder injizierte) Verhütungsmittel können eine Zahnfleischentzündung verschlimmern ebenso der Kontakt mit Blei, Wismut (häufig in Kosmetika vorhanden) und anderen Schwermetallen wie Nickel (in Schmuck). Erkrankungen, die Zahnfleischentzündungen verursachen oder verschlimmern, sollten behandelt oder überwacht werden. Wenn jemand ein Medikament einnehmen muss, das Zahnfleischwucherungen auslöst, muss das überschüssige Gewebe möglicherweise chirurgisch entfernt werden. Eine akribische Mundhygiene zu Hause und häufige zahnärztliche Kontrollen können das Zahnfleischwachstum jedoch verlangsamen, so dass eine chirurgische Entfernung vermieden werden kann.

Zahnfleischentzündung durch Vitaminmangel Vitaminmangel kann in seltenen Fällen zu Zahnfleischentzündungen führen. Ein Vitamin-C-Mangel (Skorbut) kann Zahnfleischentzündungen und -blutungen (siehe Parodontitis) verursachen. Im Mundbereich können rote oder violette Punkte und Blutergüsse auftreten. Bei einem Mangel an Niazin (Pellagra) ist das Zahnfleisch ebenfalls entzündet und blutet leicht. Außerdem besteht eine Anfälligkeit für Mundinfektionen wie Soor und Zungenentzündung (Glossitis). Zudem sind die Lippen gerötet und aufgesprungen, die Zunge ist glatt und hellrot. Unter Umständen werden wunde Stellen auf Zunge und Mundschleimhaut festgestellt. Diese Art von Mangel ist allerdings in der westlichen Welt selten. Ein Mangel an Vitamin C und Niacin kann durch Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Niacin, zusammen mit einer Ernährung, die mehr frisches Obst und Gemüse enthält, behandelt werden.

Zahnfleischentzündung durch hormonelle Veränderungen Eine Schwangerschaft kann eine leicht verlaufende Zahnfleischentzündung, insbesondere wegen der hormonellen Veränderungen, verschlimmern. Manchmal trägt die schwangere Frau auch selbst unbewusst zum Problem bei, wenn sie aufgrund von Schwangerschaftsübelkeit oder Müdigkeit die Mundhygiene vernachlässigt. In der Schwangerschaft kann auch eine leichte Reizung, oft durch Zahnsteinbildung oder eine scharfkantige Füllung, eine weiche, rötliche und knotige Überwucherung von Zahnfleischgewebe hervorrufen, die Schwangerschaftstumor (Granuloma pyogenicum) genannt wird. Das aufgedunsene Gewebe blutet bei Verletzungen leicht und kann beim Essen hinderlich sein. Wenn schwangere Frauen die Mundhygiene vernachlässigen, weil sie unter Schwangerschaftsübelkeit und/oder Müdigkeit leiden, kann ein Zahnarzt Wege aufzeigen, wie Zähne und Zahnfleisch gepflegt werden können, ohne die Übelkeit zu verschlimmern. Sanftes Zähneputzen mit Zahnpasta oder auch Salzwasserspülungen nach dem Putzen können helfen. Ein störender Schwangerschaftstumor kann chirurgisch entfernt werden. Allerdings kommen solche Geschwüre im Laufe der Schwangerschaft und auch danach oft wieder. Über die abschuppende Zahnfleischentzündung (Schuppung des Zahnfleisches), eine schmerzhafte Zahnfleischentzündung, die vor allem Frauen nach den Wechseljahren (Menopause) betrifft, ist nur wenig bekannt. Bei dieser Erkrankung bluten die Außenschichten des Zahnfleisches leicht und lösen sich von dem darunterliegenden Gewebe (schuppen ab), so dass Nervenenden freiliegen. Die äußeren Schichten des Zahnfleischgewebes können mit einem Wattebausch weggewischt oder mit der Luftspritze des Zahnarztes weggeblasen werden. Entwickelt sich in den Wechseljahren eine desquamative (schuppende) Gingivitis, kann eine Hormontherapie sinnvoll sein. Andernfalls verschreibt der Zahnarzt möglicherweise eine Spülung mit Kortikosteroiden oder eine Kortikosteroid-Salbe, die direkt auf das entzündete Zahnfleisch aufgetragen wird.