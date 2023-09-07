skip to main content
Pyogene Granulome

VonDenise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Überprüft vonKaren McKoy, MD, MPH, Harvard Medical School
Überprüft/überarbeitet Sept. 2023 | Geändert Jan. 2024
Pyogene Granulome (Granuloma pyogenicum) sind fleischige, feuchte oder verkrustete, rote oder rot-braune, leicht erhabene Hauterscheinungen, die durch ein vermehrtes Wachstum von Kapillaren (den kleinsten Blutgefäßen) und Anschwellen des umliegenden Gewebes entstehen.

(Siehe auch Gutartige Hauttumoren – ein Überblick und Wucherungen und Fehlbildungen der Gefäße – ein Überblick.)

Die Hauterscheinung entwickelt sich sehr schnell, meist an der Stelle einer Hautverletzung (diese Verletzung wird manchmal gar nicht bemerkt). Aus einem unbekannten Grund können sich in der Schwangerschaft große pyogene Granulome (Granuloma pyogenicum, Schwangerschaftstumoren) sogar auf dem Zahnfleisch bilden.

Ein Granuloma pyogenicum, das von der Hautoberfläche aus erhaben auf der Haut sitzt, erreicht eine Größe von einem halben bis etwa zwei Zentimeter im Durchmesser. Sie schmerzen nicht, bluten aber schnell, wenn man daran stößt oder daran kratzt, da sie fast vollständig aus Kapillaren bestehen.

Zur Diagnose eines Granuloma pyogenicum entnimmt der Arzt eine Gewebeprobe und sendet sie an ein Labor (Biopsie), um sicherzustellen, dass es sich bei der Wucherung nicht um eine Hautkrebsart handelt.

Ein Granuloma pyogenicum verschwindet manchmal von alleine. Wenn es bestehen bleibt, lässt es sich operativ oder mit einer elektrischen Nadel (Elektrodesikkation) beseitigen. Manchmal wächst ein Granuloma pyogenicum nach der Behandlung wieder nach.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

