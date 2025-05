Eine einfache Kohlenstaublunge zeigt gewöhnlich keine Symptome. Viele Menschen mit dieser Krankheit leiden jedoch häufig an einer anderen Lungenerkrankung, wie an einer Bronchitis oder an einem Emphysem (besonders Menschen, die rauchen). Diese Lungenerkrankungen verursachen Husten und Atemnot.

Eine komplizierte Kohlenstaublunge verursacht schwere Symptome, wie z. B.: