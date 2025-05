Für den Arzt kann es schwer sein, eine Lungenembolie zu erkennen. Der Arzt befragt Sie vielleicht zu Ihren Symptomen und zu den Risikofaktoren, die bei Ihnen vorliegen.

Da die Symptome einer Lungenembolie denen anderer Arten von Herz- und Lungenerkrankungen ähneln, beginnt der Arzt normalerweise mit allgemeinen Untersuchungen, wie z. B.:

Röntgenaufnahme des Brustkorbs

EKG (Elektrokardiografie)

Messung des Sauerstoffgehalts im Blut mithilfe eines Sensors, der an eine Fingerspitze geklemmt wird

Wenn Ihre Symptome oder Untersuchungsergebnisse darauf hinweisen, dass bei Ihnen eine Lungenembolie vorliegen könnte, kann der Arzt unter Umständen:

Einen Bluttest machen, um nach Anzeichen einer übermäßigen Blutgerinnung zu suchen

Eine Ultraschalluntersuchung der Beine machen, um nach einer Embolie zu suchen

Einen Scan mit CT (Computertomografie) des Brustkorbs machen. Zuvor werden einige Milliliter einer Flüssigkeit in die Vene injiziert, um die Blutgefäße besser darzustellen (CT-Angiografie)

In selteneren Fällen kann der Arzt einen Lungen-Scan durchführen. Bei einem Lungen-Scan injiziert der Arzt eine geringe Menge einer radioaktiven Flüssigkeit in die Vene. Danach macht er Aufnahmen Ihres Brustkorbs mit einer Kamera, die in der Lage ist, Strahlung zu erkennen. Bei einem Lungen-Scan kann dargestellt werden, ob das Blut in alle Bereiche der Lunge fließt.