Bei einem Asthmaanfall werden Ihre Luftwege durch mehrere Faktoren verengt. Die Schleimhaut der Atemwege schwellen an. In den Atemwegen sammelt sich zähflüssiger Schleim an. Die Muskulatur um die Atemwege spannt sich an, was die Atemwege weiter verengt.

Asthma wird häufig innerhalb der Familie vererbt und beginnt bereits im Kindesalter, kann aber auch in jedem Lebensalter einsetzen.

Bei Menschen, die an Asthma leiden, kann ein Anfall durch viele Dinge ausgelöst werden. Wenn Sie nicht an Asthma leiden, werden Sie durch diese Auslöser nicht an Asthma erkranken.

Zu den häufigen Asthmaauslösern gehören unter anderem:

Dinge, auf die Sie allergisch reagieren (Allergene), z. B. Pollen, Staub und Tierhaare

Eine Infektion, die Ihre Atemwege betrifft, z. B. eine Erkältung

Körperliche Aktivität

Reizstoffe in der Luft, z. B. Zigarettenqualm und starker Rauch

Andere Dinge wirken nur bei manchen Menschen als Auslöser: