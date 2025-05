Gelenke sind Teile des Körpers, an denen zwei Knochen aufeinandertreffen, wie die Handgelenke, Ellenbogen, Schultern, Hüfte, Knie und Knöchel.

Gelenke sind auch an Stellen vorhanden, an denen man sie nicht vermuten würde, beispielsweise zwischen den zahlreichen Knochen in den Händen, Füßen, im Becken und in der Wirbelsäule.

Die meisten Gelenkschmerzen in einem Einzelgelenk entstehen durch Verletzungen.

Weitere Ursachen sind unter anderem Gelenkinfektionen, Arthrose oder Gicht

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn bei Ihnen plötzliche Gelenkschmerzen mit einer Schwellung auftreten

Wodurch werden Schmerzen in einem Einzelgelenk verursacht? Schmerzen in einem Einzelgelenk haben in der Regel andere Ursachen als Schmerzen in mehreren Gelenken. In allen Altersgruppen sind die häufigste Ursache für plötzliche Schmerzen in einem Einzelgelenk: Verletzungen Wenn keine Verletzung vorliegt, sind die häufigsten Ursachen vom jeweiligen Alter abhängig. Bei jungen Erwachsenen: Gelenkinfektion Gelenkinfektionen werden oft durch Gonorrhoe hervorgerufen, die sich im Körper ausgebreitet hat. Auch andere Keime, wie die in einer gelenknahen Hautinfektion, oder Eiterbeulen (Abszesse) können Gelenkinfektionen verursachen. Bei älteren Erwachsenen: Arthrose

Gicht oder Pseudogicht Zu den selteneren Ursachen für Schmerzen in einem Einzelgelenk gehören: Lyme-Krankheit

Tumor im Gelenk

Osteonekrose Osteonekrose bezeichnet das Absterben und Zusammenbrechen von Knochen. Knochen können aufgrund von schweren Verletzungen (wie eine gebrochene Hüfte) oder als Nebenwirkung von einigen Medikamenten (wie Kortikosteroide) absterben.

Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen? Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie Schmerzen in einem Einzelgelenk haben oder die folgenden Warnzeichen auf Sie zutreffen: Plötzliche oder starke Schmerzen

Gelenkrötungen, Erwärmung, Schwellung oder Steifheit

Fieber

Rissige, gerötete, warme oder druckschmerzempfindliche Haut um das Gelenk

Sie haben eine Blutungsstörung, nehmen Blutverdünner ein oder haben die Sichelzellkrankheit

Anzeichen einer akuten Erkrankung neben den Gelenkschmerzen

Möglichkeit einer sexuell übertragbaren Infektion Rufen Sie nach einigen Tagen einen Arzt an, wenn Sie leichte Gelenkschmerzen haben, die nicht von alleine nachlassen.

Was geschieht beim Arztbesuch? Der Arzt befragt Sie zu den Symptomen und zur Krankengeschichte und führt eine körperliche Untersuchung durch. Die folgenden Tests können durchgeführt werden: Untersuchung der Gelenkflüssigkeit – dazu wird mit einer Nadel Flüssigkeit aus dem Gelenk entnommen und auf Infektionszeichen oder Gicht getestet.

Bildgebende Verfahren, in der Regel Röntgenaufnahmen, aber manchmal auch Scans mit Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT)

Selten Bluttests