Gelenktumoren

Gelenke werden nur selten von Tumoren befallen, außer wenn sie sich in der Nähe eines Knochen- oder Weichgewebetumors befinden. Es gibt jedoch zwei Erkrankungen – die synoviale Chondromatose und der tenosynoviale Riesenzelltumor (auch als pigmentierte villonoduläre Synovialitis bezeichnet) –, die die Gelenkinnenhaut (Synovialis) betreffen. Diese Tumoren sind gutartig (benigne), können das Gelenk jedoch schwer beschädigen. Beide Erkrankungen befallen in der Regel 1 Gelenk, zumeist das Knie oder die Hüfte. Dabei kommt es häufig zu Schmerzen und einer Flüssigkeitsansammlung.

Um diese Erkrankungen zu diagnostizieren, werden eine Röntgenuntersuchung, eine Computertomographie (CT), eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder eine Kombination dieser Verfahren durchgeführt. Um die Diagnose zu bestätigen, wird in der Regel eine Gewebeprobe entnommen und unter dem Mikroskop untersucht (Biopsie).

Bei beiden Erkrankungen muss die befallene Gelenkinnenhaut operativ entfernt werden (Synovektomie).

(Siehe auch Übersicht über Knochentumoren.)

Tenosynovialer Riesenzelltumor Der tenosynoviale Riesenzelltumor (auch pigmentierte villonoduläre Synovialitis [PVNS] und Riesenzelltumor der Sehnenscheiden genannt) führt zu Wucherungen der Gelenkinnenhaut, sodass das Gelenk anschwillt und sich verdickt. Dieses Wachstum beeinträchtigt die Knorpel und Knochen um das Gelenk. Die verstärkte Flüssigkeitsproduktion der Innenhaut verursacht Schmerzen und Schwellungen. Außerdem kommt es oft zu Einblutungen in das Gelenk, die zu Arthritis führen können. Ein tenosynovialer Riesenzelltumor betrifft in der Regel ein Gelenk. Die Behandlung erfolgt in der Regel operativ, allerdings sind Rezidive nicht selten. Pexidartinib, ein oral einzunehmendes Medikament, wird verwendet, um das Wachstum des Tumors zu vermindern, aber nur, wenn die Symptome schwerwiegend sind und durch eine Operation nicht gelindert werden. Pexidartinib ist in den USA nur über das Risikobewertungs- und Präventionsprogramm des Herstellers in Krebszentren erhältlich. Das Medikament kann bei manchen Menschen schwere und potenziell tödliche Leberschäden verursachen.