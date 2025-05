Was sind die Ursachen einer Arthrose?

Arthrose wird in der Regel durch die Belastung eines Gelenks verursacht. Durch die Belastung nutzt sich der Gelenkknorpel ab. Knorpelgewebe ist das glatte, feste Stützgewebe, das am Knochenende in den Gelenken eine Schutzschicht bildet. Das Knorpelgewebe sorgt dafür, dass die aneinander stoßenden Knochen reibungslos gleiten können.

Ist das Knorpelgewebe beschädigt, reiben sich die Knochen im Gelenk aneinander und werden ebenfalls geschädigt.

Aufgrund der Schäden an Knorpel und Knochen funktioniert das Gelenk nicht mehr ordnungsgemäß.

Ein höheres Risiko für Arthrose besteht in den folgenden Fällen: