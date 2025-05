Die meisten Arten von Follikulitis werden durch Bakterien verursacht, zumeist Staphylokokken (Staphylokokken-Infektion). Doch auch andere Arten von Bakterien oder Pilzen können zu Follikulitis führen.

Follikulitis bildet sich meistens an Stellen, an denen die Haut feucht oder durch Reibung gereizt ist, wie etwa die Haut unter Sportbekleidung oder am Po. Eine Follikulitis ist wahrscheinlicher, wenn Sie ein älterer Erwachsener sind oder an Folgendem leiden:

Verletzungen der Haut

Adipositas

Diabetes

Geschwächtes Immunsystem

Es kann vorkommen, dass steife Haare nach dem Rasieren erneut in die Haut eintreten (eingewachsene Haare) und zu einer Follikulitis ohne Infektion führen.