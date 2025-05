Übersicht über systemische rheumatische Erkrankungen

Bei Autoimmunerkrankungen können die Entzündungen und Immunreaktionen zu dauerhaften Gewebeschäden führen, und das nicht nur in und um die Gelenke, sondern auch in anderen Geweben, z. B. in lebenswichtigen Organen wie den Nieren und den Verdauungsorganen. Der Herzbeutel (Perikard), das Brustfell (Pleura) und sogar das Gehirn können betroffen sein. Art und Schwere der Krankheitssymptome hängen davon ab, welche Organe betroffen sind.

Die meisten systemischen rheumatischen Erkrankungen erhöhen das Risiko einer Cholesterinablagerung (Plaques) in den Arterien, was zu einer Verhärtung der Arterien (Atherosklerose) führt. Dieses Risiko kann jedoch durch wirksame Behandlungen reduziert werden.