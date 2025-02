Eosinophile Fasziitis

Übliche Anfangssymptome der eosinophilen Fasziitis sind Schmerzen, Schwellungen und Entzündung der Haut, vor allem auf der Innenseite der Arme und der Vorderseite der Beine. Die Haut von Gesicht, Brust und Bauch sind selten betroffen und die Finger und Zehen gar nicht.

Die Symptome schreiten langsam fort. Nach Wochen verhärtet sich die entzündete Haut; die Struktur erinnert an Orangenschale. Manche Menschen können Linien entlang der Bereiche bemerken, an denen die Venen in der Nähe der Hautoberfläche verlaufen, typischerweise, wenn ein Arm oder Bein hochgelagert wird.

Je mehr sich die Haut verhärtet, desto schwieriger wird die Bewegung der Arme und Beine. Mit der Zeit können Arme und Beine in ungewöhnlichen Stellungen verharren (Kontrakturen), wenn die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt wird. Die Muskeln werden nicht geschwächt, aber Muskel- und Gelenkschmerzen können auftreten. In seltenen Fällen kommt es, wenn die Arme betroffen sind, zu einem Karpaltunnelsyndrom.

Meist kommt es zu Erschöpfung und Gewichtsverlust.