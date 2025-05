Typisch ist eine gerötete, sehr schmerzhafte Schwellung des Knorpels (Pinna) an einem oder beiden Ohren (die Ohrläppchen sind nicht betroffen).

Der Nasenknorpel ist am zweithäufigsten von einer Entzündung betroffen. Die Nase wird berührungsempfindlich, und der Knorpel kann zusammenbrechen.

Gleichzeitig oder hintereinander können eine Gelenkentzündung (Arthritis) und leichte bis starke Schmerzen auftreten. Es kann Knorpel von jedem Gelenk betroffen sein. Häufig sind die Knie und der Knorpel zwischen Rippen und Brustbein betroffen.

Rezidivierende Polychondritis (Ohr) Bild © Springer Science+Business Media

Auch Augenentzündungen können auftreten. In seltenen Fällen kommt es zu einem Loch (Perforation) in der Hornhaut und einer Erblindung. Das Mittelohr und das Innenohr können betroffen sein, was zu Hörverlust führt. Kehlkopf (Larynx), Luftröhre (Trachea) und die Atemwege können ebenfalls betroffen sein, was zu Heiserkeit, trockenem Husten, Kurzatmigkeit und Überempfindlichkeit des Adamsapfels führt. Das Herz ist seltener betroffen; hier kommt es zu Herzgeräuschen und gelegentlich Herzschwäche. Die Nieren und die Haut sind nur selten befallen.

Entzündungs- und Schmerzschübe dauern von einigen Tagen bis zu Monaten, lassen dann nach und treten im Verlauf mehrerer Jahre wieder auf. Schließlich kann der stützende Knorpel so geschädigt werden, dass die Ohren erschlaffen oder zu Blumenkohlohren degenerieren, der Nasenrücken einfällt und sich eine Vertiefung im unteren Brustkorb bildet (Pectus excavatum). Die Nerven im Innenohr können angegriffen werden, was zu Gleichgewichts- und Hörproblemen führen kann. Auch Sehprobleme können auftreten.