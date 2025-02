Sehnen- und Sehnenscheidenentzündung

Schonung oder Ruhigstellung, Wärme- oder Kälteanwendungen und etwas später sportliche Betätigung

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Manchmal Kortikosteroidspritzen

Schonung, Ruhigstellung mit Schiene oder Gips sowie Wärme- oder Kälteanwendungenhelfen in vielen Fällen. Durch die Einnahme von NSAR über 7 bis 10 Tage lassen sich Schmerzen und Entzündungssymptome lindern.

Unter Umständen werden Kortikosteroide (wie Betamethason, Methylprednisolon oder Triamcinolon) und Betäubungsmittel (wie Lidocain) in die Sehnenscheide gespritzt. In seltenen Fällen treten Stunden nach der Injektion Schmerzen auf, weil das Kortikosteroid im Gelenk oder in der Sehnenscheide vorübergehend Kristalle bildet. Diese Schmerzen verschwinden spätestens nach 24 Stunden und können mit kalten Kompressen und Schmerzmitteln behandelt werden.

Je nach Ursache können weitere Medikamente eingesetzt werden, bei Gicht z. B. Indometacin oder Colchicin.

Wenn die Entzündung unter Kontrolle ist, sollte mehrmals täglich die Beweglichkeit durch Übungen verbessert werden.

Bei einer chronischen, anhaltenden Sehnenentzündung, wie sie z. B. bei einer rheumatoiden Arthritis auftreten kann, muss das entzündete Gewebe möglicherweise operativ entfernt werden. Nach der Operation kann eine Physiotherapie erforderlich sein, um die Beweglichkeit zu erhöhen und Muskeln und Sehnen zu rehabilitieren. In einigen Fällen müssen auch Kalziumablagerungen, z. B. im Schulterbereich, operativ entfernt und die Sehnen repariert werden, wenn die Sehnenentzündung länger anhält. Gelegentlich wird ein chirurgischer Eingriff vorgenommen, um die Beweglichkeit einschränkende Narben oder Knochenteile, die sich an der Sehne reiben, zu entfernen.