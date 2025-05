Achillotendinitis

Unter Tendinitis der Achillessehne versteht man eine Entzündung der Achillessehne, dem starren Band, das den Wadenmuskel mit der Ferse verbindet.

(Siehe auch Überblick über Sportverletzungen.)

Eine Tendinitis der Achillessehne ist bei Läufern sehr verbreitet. Beim Laufen unterstützen die Wadenmuskeln den Fuß in der Anhebephase der Bewegung (Anheben des Fußes auf die Zehen, nachdem er flach auf dem Boden stand). Wiederkehrende Krafteinwirkung durch das Laufen in Kombination mit einer nicht ausreichenden Erholungszeit zwischen den Übungen kann zu einer Entzündung der Achillessehne führen.

Schmerzen in der Unterwade und an der hinteren Ferse sind im Allgemeinen die ersten Symptome einer Tendinitis. Die Schmerzen verstärken sich zunächst am Anfang des Trainings und werden danach schwächer. Die Ärzte diagnostizieren eine Tendinitis der Achillessehne aufgrund der Symptome und Untersuchungsergebnisse.

Eispackungen und nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) können Schmerzen und Entzündungen lindern. Es ist wichtig, auf das Laufen und auf Fahrradfahren zu verzichten, solange der Schmerz noch da ist. Mit Übungen zur Dehnung und Kräftigung der hinteren Oberschenkelmuskeln kann begonnen werden, sobald sie ohne Schmerz durchgeführt werden können. Weitere Maßnahmen hängen davon ab, welche Bedingungen zur Tendinitis geführt haben. Dazu gehören das Tragen von Schuhen mit biegsamen Sohlen und Einlagen in den Laufschuhen, die die Spannung der Sehne mildern und die Ferse stabilisieren. Der Betroffene sollte nach und nach wieder mit dem Laufen beginnen, die Sehne dehnen, bevor er startet, und nach dem Laufen Eis auflegen.

Ein vollständiger Riss der Achillessehne kann mit einer abrupten gewaltsamen Richtungsänderung auftreten, wie z. B. beim Laufen oder Tennisspielen. Manchmal fühlt sich das bei den Betroffenen an, als ob sie einen Tritt hinter den Knöchel erhalten hätten und manchmal können sie sogar einen Knall hören. Die Wade ist sehr schmerzhaft und das Auftreten ist erschwert, vor allem bei einem vollständigen Riss. Unter Umständen ist die Wade auch geschwollen und von einem Bluterguss bedeckt. Es ist eine Schiene und manchmal eine Operation erforderlich.