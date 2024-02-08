Krankengeschichte und körperliche Untersuchung bei Erkrankungen des Bewegungsapparats

Klagt der Patient über Muskelschwäche, wird die Muskulatur auf Masse, Spannung (wie entspannt der Muskel ist, wenn er nicht benutzt wird), Muskelkraft und Druckempfindlichkeit hin untersucht. Bei Muskelzucken und unwillkürlichen Bewegungen muss aber nicht unbedingt eine Erkrankung des Bewegungsapparats vorliegen, sondern sie können auch auf Nervenerkrankungen hinweisen (siehe motorische Nerven). Bei Untersuchungen wird auch auf Muskelschwund (Atrophie) geachtet. Der Grund hierfür können Verletzungen des Muskels oder seiner Nerven sein, aber auch mangelnde Beanspruchung (Inaktivitätsatrophie) nach längerer Bettruhe.

Der Arzt versucht herauszufinden, ob und welche Muskeln schwach sind und wie sehr. Begonnen wird meist mit den Gesichts- und Halsmuskeln, dann folgen die Arm- und schließlich die Beinmuskeln. Normalerweise sollte ein Mensch die Arme eine Minute lang ausgestreckt halten können, ohne dass sie heruntersinken, zittern oder sich drehen. Wenn die Arme mit nach innen gedrehten Handflächen nach unten sinken, ist dies ein Zeichen schwacher Muskeln.

Auch Muskelvergrößerungen (Hypertrophie) werden überprüft. Sie treten häufig bei sportlichen Aktivitäten oder Übungen wie Gewichtheben auf, die wiederholt den Muskel belasten. Bei Kranken kann eine Hypertrophie auch vorliegen, wenn ein Muskel mehr arbeitet, um die Schwäche eines anderen auszugleichen. Muskeln können auch größer werden, wenn normales Muskelgewebe durch anormales Gewebe ersetzt wird (der Muskel wird größer, aber nicht kräftiger). Dies ist der Fall bei Amyloidose und bestimmten genetischen Muskelerkrankungen, wie z. B. der Muskeldystrophie vom Typ Duchenne.

Die Muskelkraft wird getestet, indem der Arzt in die eine Richtung zieht oder drückt und der Patient dagegenhält. Die Muskelkraft lässt sich auch durch bestimmte Übungen ermitteln. Dabei wird der Patient z. B. gebeten, auf den Fersen und Zehenspitzen zu gehen, aus der Hocke aufzustehen oder sich 10-mal hintereinander schnell auf einen Stuhl zu setzen und wieder aufzustehen.

Mithilfe der passiven Bewegung der Gliedmaße kann der Arzt auch den Muskeltonus prüfen. Wenn der Nerv zum Muskel beschädigt ist, kommt es bei dieser Bewegung möglicherweise zu einem verstärkten Widerstand (passiver Widerstand). Dies kann auch bei einer Verletzung des Rückenmarks oder des Gehirns der Fall sein.

Bei schwachen Patienten klopft der Arzt darüber hinaus mit einem Gummihammer auf die Muskelsehne, um die Reflexe zu prüfen. Wenn der Nerv zum Muskel verletzt ist, sind die Reflexe unter Umständen langsamer als erwartet. Bei einer Verletzung des Rückenmarks oder des Gehirns sind die Reflexe hingegen schneller.