Überblick über Parasiteninfektionen

Trotz erheblicher Investitionen und Forschungsarbeiten steht derzeit nur ein Impfstoff zur Vorbeugung von Parasiteninfektionen bei Menschen zur Verfügung, und zwar für Malaria (siehe WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk).

Im Allgemeinen umfassen Maßnahmen, die zur Vorbeugung einer Infektion durch Parasiten beitragen, Folgendes:

Gute persönliche Hygiene

Vermeiden von Insektenstichen

Vermeiden von Kontakt mit kontaminiertem Wasser oder kontaminierter Erde

Viele vorbeugende Maßnahmen sind überall vernünftig, aber einige sind in bestimmten Bereichen und Gegenden wichtiger. Informationen über notwendige Vorsichtsmaßnahmen in bestimmten Regionen sind von den Centers for Disease Control and Prevention unter der Rubrik Travelers’ Health erhältlich.

Vorbeugung von Parasiten, die über den Mund übertragen werden Bei Reisen in Gegenden, wo die Hygienebedingungen fraglich sind, ist besondere Vorsicht geboten. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, was gegessen und getrunken wird, und vor dem Verzehr sollte sichergestellt werden, dass Lebensmittel durchgegart sind und Wasser nicht kontaminiert ist. Beispielsweise sollte man kein Wasser aus Seen und Flüssen trinken und beim Schwimmen im Schwimmbad oder in Wasserparks kein Wasser schlucken. Selbst Wasser, das frisch und sauber aussieht, kann Parasiten enthalten. Daher sollte man die Sicherheit von Wasser nicht nach seinem Aussehen beurteilen. In Regionen der Welt, wo Nahrungsmittel, Getränke und Wasser mit Parasiten kontaminiert sein können, sollten Reisende auf Folgendes achten: Möglichst kein Leitungswasser trinken

Dem Motto „Garen, kochen, schälen oder vergessen“ folgen Weil manche Parasiten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt überleben, können Eiswürfel die Krankheit manchmal übertragen, sofern sie nicht mit aufbereitetem Wasser gemacht wurden. Gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife ist sehr wichtig. Personen, die Speisen für andere Personen zubereiten (z. B. Beschäftigte in Restaurants), müssen sich ihre Hände besonders gründlich waschen, weil sie eine Infektion auf viele Menschen übertragen könnten. Händewaschen ist in folgenden Situationen wichtig: Nach dem Toilettengang

Nach dem Windelwechseln bei einem Kind oder dem Saubermachen eines Kindes, das die Toilette benutzt hat

Vor, während und nach der Zubereitung von Speisen

Vor dem Essen

Vor und nach der Versorgung von Kranken

Vor und nach dem Behandeln eines Schnitts oder einer Wunde

Nach dem Berühren eines Tieres oder von tierischen Ausscheidungen