In den 2 oder 3 Tagen vor dem Ausbruch der Gürtelrose haben die meisten Patienten Schmerzen, ein Kribbeln oder Jucken in einem Hautstreifen (Dermatom) auf einer Körperseite. Dann bilden sich auf dem Hautstreifen Gruppen kleiner, mit Flüssigkeit gefüllter Bläschen, die von einem kleinen geröteten Hof umgeben sind. Die Bläschen treten üblicherweise nur an der Hautstelle auf, die von den betroffenen Nervenfasern versorgt wird. Fast immer treten sie am Rumpf auf, gewöhnlich nur auf einer Seite. Allerdings können einige Bläschen auch an anderen Körperstellen erscheinen. Typischerweise setzt sich die Bläschenbildung 3 bis 5 Tage lang fort. Die betroffene Hautregion reagiert in der Regel empfindlich auf jede Art von Reiz, selbst auf die leichteste Berührung und kann sehr stark schmerzen.

Gürtelrose an der Brust Bild BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bei Kindern sind die Symptome im Allgemeinen weniger schwer als bei Erwachsenen.

Rund fünf Tage nach ihrem Erscheinen beginnen die Bläschen auszutrocknen und zu verkrusten. Bis dahin sind sie ansteckend und enthalten Varizella-Zoster-Viren, die Windpocken verursachen können, wenn sie auf eine anfällige Person übertragen werden. Wenn zahlreiche Bläschen außerhalb des betroffenen Dermatoms auftreten oder Bläschen länger als 2 Wochen fortbestehen, deutet dies in der Regel darauf hin, dass das Immunsystem nicht richtig funktioniert.

In seltenen Fällen wird die betroffene Hautpartie von Bakterien befallen. Das Aufkratzen der Bläschen erhöht diese Gefahr. Bakterielle Infektionen erhöhen die Gefahr der Narbenbildung.

Wenn der zum Auge führende Nerv von der Gürtelrose betroffen ist, kann sich das Auge infizieren. Augeninfektionen kommen häufiger vor, wenn Läsionen an der Stirn, in der Nähe des Auges und vor allem an der Nasenspitze auftreten. Diese Infektion (sog. Zoster ophthalmicus) kann schwerwiegend sein. Selbst bei einer Behandlung kann das Sehvermögen beeinträchtigt werden.

Auch der zum Ohr führende Nerv kann betroffen sein. Diese Infektion (sog. Zoster oticus oder Ramsay-Hunt-Syndrom) kann Bläschen im Gehörgang, Schmerzen, eine Teillähmung des Gesichts, Hörverlust, Ohrensausen (Tinnitus) und manchmal Schwindel auslösen.

Es kann zu Vernarbungen oder einer Hyperpigmentierung der Haut kommen, doch die meisten Patienten werden ohne bleibende Schäden wieder gesund. Bei einigen, vor allem bei älteren Erwachsenen, bleiben die Schmerzen noch lange bestehen, nachdem der Ausschlag abgeheilt ist (postherpetische Neuralgie).

Insgesamt entwickeln aber nur ungefähr 10 Prozent der Gürtelrosepatienten eine postherpetische Neuralgie. Sie kommt bei älteren Erwachsenen häufiger vor. Bei postherpetischer Neuralgie haben Personen mit Gürtelrose auch nach Verschwinden des Ausschlags noch lange Zeit Schmerzen. Diese Schmerzen treten in Hautpartien auf, die von den mit Herpes Zoster infizierten Nerven versorgt werden. Postherpetische Neuralgie kann sehr schwer und sogar lähmend sein.