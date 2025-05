Verletzungen und Überbeanspruchung sind die häufigsten Ursachen für Schmerzen in Gliedmaßen, aber meist wissen die Betroffenen, wenn das die Ursache Schmerzen ist. In diesem Teil werden Schmerzen in Gliedmaßen besprochen, die nicht in Verbindung mit Verletzungen oder Überbeanspruchung stehen. Die meisten Erkrankungen, die solche Schmerzen in den Gliedmaßen verursachen, betreffen die Beine mehr als die Arme. Es gibt viele verschiedene Ursachen.

Die häufigsten Ursachen sind:

Phlegmone infolge einer bakteriellen Infektion Bild © Springer Science+Business Media

Seltene, aber ernstzunehmende Ursachen, die eine sofortige Beurteilung und Behandlung erfordern, sind:

Plötzliche Blockierung einer Arterie in der Gliedmaße (akuter Arterienverschluss)

Tiefe Weichteilinfektion

Herzinfarkt (nur Armschmerzen)

Weitere weniger häufige Ursachen sind Knochentumor, Knocheninfektion (Osteomyelitis), Nervenprobleme wie Druck auf Nerven oder Degeneration von Nerven (beispielsweise verursacht durch Diabetes oder Alkoholkrankheit über einen langen Zeitraum).