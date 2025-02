Beschreibung von Hautflecken, Wucherungen und Farbveränderungen

Obwohl bestimmte Farbveränderungen typisch sind, kann sich das Erscheinungsbild dieser Farben durch die natürliche Hautfarbe einer Person verändern.

Hautrötungen (Erythem) können bei vielen Erkrankungen entstehen, bei denen eine Entzündung oder Infektion vorliegt. Tumoren auf der Haut sind häufig rosa oder rot, und Anomalien, die Blutgefäße an der Hautoberfläche betreffen, wie etwa Feuermale, können gerötet erscheinen. Bei Menschen mit dunkler Haut können die Beschwerden, die normalerweise Rötungen verursachen, weniger hervorstechend (mit möglicherweise weniger Kontrast zur umgebenden Haut) und schwerer zu erkennen sein.

Orangefarbene Haut ist meist auf eine Hyperkarotinämie zurückzuführen. Bei einer Hyperkarotinämie befindet sich zu viel Karotin (ein Pigment) im Blut, zum Beispiel aufgrund des übermäßigen Verzehrs von Nahrungsmitteln, die viel Betakarotin enthalten (Möhren). Bei Menschen mit dunkler Haut können die Handflächen und Fußsohlen stärker orangefarben sein.

Gelbe Haut kann bei Patienten mit Gelbsucht auftreten. Bei Menschen mit dunkler Haut kann das Gelb in der Sklera (weißer Teil des Auges) stärker auffallen als auf der Haut. Ursachen einzelner gelber Areale sind beispielsweise Xanthelasmen und Xanthome (kleine gelbliche Fetteinlagerungen in der Haut oder in Sehnen) und Pseudoxanthoma elasticum.

Grüne Fingernägel werden üblicherweise durch eine Infektion mit dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa verursacht.

Violette/lila Haut ist möglicherweise auf eine Blutung in der Haut (kutane Hämorrhagie) oder auf Vaskulitis zurückzuführen. Übermäßiges Wachstum von Blutgefäßen, wie bei einem Kaposi-Sarkom und einem Hämangiom, kann violett erscheinen. Bei einer Hautentzündung infolge einer Dermatomyositis kann im Gesicht ein dunkler oder violetter Ausschlag (heliotroper Hautausschlag) mit rötlich violetten Schwellungen um die Augen auftreten.

Schattierungen von Blau, Silber und Grau der Haut können die Folge einer Einlagerung von Medikamenten oder Metallen, einschließlich Minocyclin, Amiodaron und Silber (Argyrie) in der Haut sein. Schlecht oder gar nicht durchblutete Haut hat eine violette bis graue Farbe. Manche Geburtsmale und Muttermale (Nävi), die tief in der Haut sitzen, können blau aussehen.

Schwarze Hautläsionen können spezielle Zellen enthalten, die das braune Pigment Melanin herstellen (Melanozyten). Beispiele dieser Läsionsformen sind Muttermale (Nävi) und Melanome. Dicke, schwarze, verkrustete Schorfe (Brandschorf) sind Ansammlungen toter Hautzellen und können bei absterbendem Gewebe (Infarkt) entstehen.