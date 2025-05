Struktur und Funktion der Haut

Unter der Dermis befindet sich eine Fettschicht, die den Körper vor Hitze und Kälte schützt, ihn polstert und als Energiespeicher dient. Das Fett wird in lebenden, so genannten Fettzellen gespeichert, die vom Bindegewebe zusammengehalten werden. Die Fettschicht variiert in ihrer Dicke von kaum einem Millimeter im Augenlid bis zu mehreren Zentimetern an Bauch und Gesäß bei einigen Menschen.